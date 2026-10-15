Es ist ein Ort, der Hoffnung macht: Das Sozialkaufhaus des Vereins Wirkstatt in Kall bietet allen Menschen mit einem geringen finanziellen Budget ein vielfältiges Angebot an günstigen Waren. Egal ob Kleidung, Babyausstattung, Haushaltswaren, Elektrogeräte oder sogar Möbel – wer dringend etwas für den Haushalt oder sich selbst benötigt, wird hier oft fündig. Weil alle Waren gespendet wurden, werden sie für die Kunden zu günstigen Flohmarktpreisen angeboten. Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen im Bürgergeld-Bezug, mit einem niedrigen Einkommen oder mit einer geringen Rente.

Mitarbeitende mit viel Herzblut

Hoffnung macht die Arbeit im Sozialkaufhaus aber auch den Mitarbeitenden, die – das merkt man bei einem Besuch in den Räumlichkeiten an der Aachener Straße in Kall sofort – alle mit viel Herzblut bei der Sache sind. „Die Arbeit hier macht mir echt Spaß. Und sie ist eine Chance für mich, nach einer persönlich schweren Zeit wieder in den regulären Arbeitsmarkt zurückzukehren“, sagt eine der Mitarbeiterinnen. Ihre Tätigkeit wird vom Jobcenter gefördert. Am liebsten würde sie länger bleiben. „Ich finde es toll, dass wir viele Ideen, die aus dem Team kommen, gemeinsam umsetzen können“, ergänzt eine Kollegin, die ebenfalls gerne im Kleiderverkauf mitarbeitet.

Eine dieser Ideen war zum Beispiel die Einführung eines farblich gestalteten Preissystems. „So können unsere Kunden leichter nachvollziehen, was die einzelnen Artikel kosten – früher gab es sonst schon einmal unangenehme Überraschungen an der Kasse. Und jeder, der ein begrenztes Einkommen hat, kann verstehen, wie peinlich so etwas ist, wenn man nicht genug Geld hat, um alles zu bezahlen.“

Neue Leitung und neu gestaltete Räume

In diesem Jahr hat sich auch das Orga-Team des Sozialkaufhauses aufgestellt. Seit August gibt es mit Oksana Litovka eine neue Leitung, die im Bereich Marketing von Jörg Hüpping fachkundig unterstützt wird. Der Innen- und Außenbereich konnte bereits unter tatkräftigem Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefrischt und neu gestaltet werden. Dabei haben Silke Sliwa, Sylvia und Karoline, die ihren vollen Namen nicht nennen möchten, mitgeholfen.

„Die Verkaufsräume für Kleidung, Haushaltwaren und Möbel sind jetzt übersichtlicher und ermöglichen ein runderneuertes Shopping-Erlebnis", freut sich auch die Vereinsvorsitzende Veronika Neumann. Sie freut sich, dass der Verein nun auch wieder Unterstützung anbieten kann, wenn ein kleiner Umzug ansteht oder ein Möbeltransport zu erledigen ist. Ansprechpartner ist Guido Schreiber, der sich aber auch noch über personelle Unterstützung freuen würde: „Größere Möbelstücke kann ich nicht alleine tragen – das wäre schon eine Hilfe, wenn sich noch ein Ehrenamtler für diesen Bereich finden würde.“

Geht immer: Kinderkleidung. Copyright: Thorsten Wirtz

Finanziert wird die Arbeit zum größten Teil über Spenden und den Verkauf gespendeter Waren. Für die verschiedenen Beratungsangebote, die der Verein ebenfalls anbietet, gibt es Förderungen vom Land. Um die Einkommenssituation zu verbessern, gibt es jetzt auch neue Kreationen im Bereich Textil-Upcycling: Schürzen, Einkaufsbeutel, Lavendelsäckchen, Schleifen, Kissen und mehr. Fatima Obaid und Lazgin Husso entwerfen und nähen kontinuierlich neue Textilartikel, derzeit auch schon für die Weihnachtszeit. Weitere Produkte aus anderen Bereichen sind in der Entwicklung.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Zur besseren und flexibleren Umsetzung der anfallenden Arbeit im Sozialkaufhaus und für Hilfe beim Möbeltransport und kleinen Umzügen sucht der Verein zudem ehrenamtliche Helfer, außerdem für den Telefondienst und Unterstützung beim Sortieren und Auszeichnen von Kleidungsspenden und Hausratspenden.

Das Sozialkaufhaus ist montags bis freitags jeweils von 9.30 bis 14.30 Uhr geöffnet, erreichbar per Telefon unter 02441/779331 sowie per E-Mail. Auch in den sozialen Netzwerken berichtet der Verein regelmäßig über seine Aktivitäten. (thw)

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