Mehr Grün, mehr Schatten und weniger Hitze: In den kommenden Wochen werden im Kreis Euskirchen insgesamt 2346 heimische, klimaresiliente Bäume gepflanzt. 577 Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer beteiligen sich an der Aktion „Dein Garten – Dein Baum“ und leisten damit einen aktiven Beitrag zur Klimaanpassung vor der eigenen Haustür, teilte die Kreisverwaltung nun mit.

Die Baumpflanzaktion ist Teil des von der Europäischen Union geförderten Projekts „Land4Climate“, an dem der Kreis Euskirchen als eine von sechs europäischen Regionen teilnimmt. In Kall war jetzt der erste Ausgabetag, an dem die Bäume an die neuen Besitzer übergeben wurden. Weitere Termine folgen.

Hitzebelastung steigt auch in kleineren Ortschaften

Die zunehmende Hitze macht längst nicht mehr nur den Städten zu schaffen. Auch in kleineren Ortschaften steigt laut Kreis die Hitzebelastung. Das zeigt eine Klimarisikoanalyse, die wissenschaftliche Partner im Rahmen des Projekts Land4Climate erstellt haben. Auf Grundlage eines von der RWTH Aachen zusammengestellten Katalogs naturbasierter Maßnahmen hat sich der Kreis Euskirchen deshalb für eine gezielte Baumpflanzaktion auf privaten Grundstücken im Siedlungsbereich entschieden.

Dass sich die Menschen im Kreis mehr Klimaanpassung wünschen, zeigte bereits eine Bürgerbefragung der Kreisverwaltung im Mai 2024. Von den mehr als 700 Teilnehmenden sprachen sich 78,6 Prozent für zusätzliche Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel aus. Das Pflanzen von Bäumen gehörte dabei zu den meistgenannten Wünschen.

Große Nachfrage nach Bäumen für den eigenen Garten

Der öffentliche Aufruf zur Aktion „Dein Garten – Dein Baum“ stieß auf großes Interesse. Allein im Juni und Juli 2026 gingen 714 Anträge bei der Kreisverwaltung Euskirchen ein. Je nach Gartengröße konnten die Interessierten aus 15 heimischen Baumarten bis zu fünf Bäume auswählen. Besonders beliebt waren Felsenbirne, Süßkirsche, Apfel und Birne.

Es war viel los in Kall. Copyright: T. Steinicke/Kreis Euskirchen

„Mit jedem dieser Bäume entsteht ein Stück Natur direkt vor der Haustür und ein Beitrag zum Schutz vor der Hitze, die auch in unseren Dörfern zunimmt“, sagt Achim Blindert, Allgemeiner Vertreter des Landrats. „Die Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer übernehmen damit eine echte Vorbildrolle. Ihnen gilt unser herzlicher Dank, denn sie werden ihre Bäume über die nächsten 20 Jahre und weit darüber hinaus pflegen und wachsen sehen“, so Blindert weiter.

Bäume sind weit mehr als nur Schattenspender

Die neuen Bäume sind weit mehr als Schattenspender. Sie können ihre Umgebung durch Verdunstung kühlen, Regenwasser zurückhalten, die Luftqualität verbessern und wertvollen Lebensraum für Vögel und Insekten schaffen. Viele der ausgewählten Arten liefern zudem leckeres Obst aus dem eigenen Garten.

So verbinden sich Klimaanpassung, Artenvielfalt und Lebensqualität unmittelbar vor der Haustür. Die Aktion zeigt, wie sich mit vielen einzelnen Beiträgen gemeinsam etwas für die Zukunft der Ortschaften im Kreis Euskirchen bewegen lässt. Zugleich macht sie deutlich, welches Potenzial private Gärten für die Anpassung an den Klimawandel bieten.

Flyer gibt Tipps für klimafitte Gärten

Wer selbst aktiv werden möchte, findet im neuen Flyer „Klimafit im Garten mit heimischen Bäumen“ praktische Unterstützung. Vorgestellt werden 15 empfohlene heimische Baumarten für unterschiedliche Gartengrößen. Ergänzt wird die Übersicht durch hilfreiche Hinweise zur richtigen Pflanzung und Pflege. Der Flyer steht auf der Projektseite des Kreises Euskirchen.

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