Jubiläum mit Vorgeschichte: Verein feiert im Kreishaus

Wenn man so will, darf der Verein „Frauen helfen Frauen“, der am Dienstag sein 30-jähriges Bestehen im Kreishaus feierte, direkt im nächsten Jahr erneut ein Fest veranstalten. Denn auch wenn der Verein im Jahr 1996 seinen heute noch bestehenden Namen erhalten hat, ging er doch aus der Initiative Frauenhaus Euskirchen hervor – und die ist 1987 entstanden.

„Damals hat man sich lose zusammengetan, denn uns war klar: Wir müssen was tun“, sagte Bettina Glück, Vorsitzende von Frauen helfen Frauen, am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn das Thema häusliche Gewalt ist zwar heute medial präsent und vielen Menschen auch bewusst, aber eben kein neuzeitliches Phänomen.

Schutzhaus in Euenheim: Vom Geheimnis zur Offenheit

Aus diesem Grund entstand das Schutzhaus für Frauen und ihre Kinder. Um dessen Standort wurde jahrelang ein Geheimnis gemacht. Vor rund zehn Jahren hat der Verein diese Anonymität aber aufgegeben, selbst auf der Homepage steht die Adresse des Hauses in Euenheim. Diese Offenheit macht die Arbeit für die Mitarbeiter, aber auch das Leben für die dort Schutz suchenden Menschen, besonders Kinder, einfacher, weil man kein Geheimnis mehr mit sich tragen muss, so Glück.

Ohnehin sind dort keine Frauen aus dem Kreis Euskirchen untergebracht, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet. Acht Frauen mit bis zu 14 Kindern finden dort Platz. Die Frauen, die dort leben, haben laut Glück ausschließlich wegen häuslicher Gewalt Schutz gesucht. Der Bedarf ist weiterhin hoch, sagte Aufsichtsrätin Christel Rupperath in ihrer Rede. Die SPD-Kreisvorsitzende Annegret Lewak regte in ihrem Beitrag ein zweites Schutzhaus im Südkreis an.

Feier in der Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen

Das 30-jährige Bestehen sei bewusst in diese Woche gelegt worden, die in Nordrhein-Westfalen die Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen ist. Die Feier findet nur einen Tag nach der Fachtagung zur Gewalt gegen Frauen an gleicher Stelle und einen Tag vor dem Orange Day, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, statt. „Eigentlich haben wir uns Anfang Dezember gegründet“, verrät Glück.

1500 Beratungen: Belastende Arbeit des Teams

Viel wichtiger als das exakte Datum ist sowieso die Arbeit, die das rund 20-köpfige Team in den drei Bereichen – Frauenberatungsstelle, Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und Familienplanung sowie Schutzhaus – leistet. Alleine im Jahr 2025 fanden 1500 Beratungen statt – eine ebenso ungeheure wie traurige Zahl. Denn es ist kein normaler Job, bei dem man nach Dienstschluss einfach die Arbeit im Büro lässt. „Die persönlichen Betroffenheiten nehmen die Mitarbeiterinnen mit nach Hause“, beschreibt es Glück.

Mehr Bewusstsein und schnellere Hilfe gewünscht

Und auch wenn das Thema häusliche Gewalt mittlerweile präsent ist, sollte es ihrer Meinung nach noch mehr ins Bewusstsein der Menschen rücken. „Die Menschen müssen das Gefühl haben: Ich mische mich ein“, wünscht sich die Vereinsvorsitzende. Immerhin wurde schon erreicht, dass die Frauen, anders als früher, nun schneller Hilfe suchen.

Wunsch nach mehr Mitgliedern und neue Ehrenfrauen

Worüber sie sich auch freuen würde, wären weitere Vereinsmitglieder, die mit ihren Beiträgen eine wichtige Unterstützung geben. Aktuell hat „Frauen helfen Frauen“ im Kreis Euskirchen 120 Mitglieder. „Jeder Kaninchen- zucht- oder Fußballverein hat mehr“, sagt Glück. Monika Geusen-Trösser, Christel Rodemers-Thomas und Ellen Mende wurden zu „Ehrenfrauen“ ernannt. (ets)