Im Kreis gab es im vergangenen Jahr 675 Fälle von häuslicher Gewalt mit 584 Tatverdächtigen. Von den 726 Opfern waren 527 weiblich und 199 männlich. Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen betrug 125. „Für die Polizei ist häusliche Gewalt keine Privatsache. Sie betrifft alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten und ist leider dienstlicher Alltag“, erläuterte Eva Winkel, Kriminalhauptkommissarin der Polizei Euskirchen mit dem Schwerpunkt Kriminalprävention/Opferschutz.

Fachtagung im Kreishaus mit rund 80 Teilnehmenden

Sie hielt das Eröffnungsreferat bei der Fachtagung, zu der das Organisationsteam vom „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt im Kreis Euskirchen“ ins Kreishaus eingeladen hatte. Das Thema lautete „Häusliche Gewalt – Ein multiprofessioneller Blick“. Die rund 80 Frauen und einige wenige Männer, die der Einladung gefolgt waren, gehören zu Einrichtungen im Kreis, die mit häuslicher Gewalt in Berührung kommen: Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, Mitarbeiter in der Jugendhilfe, Polizei.

Das Ziel der Tagung bestand darin, verschiedene Aspekte des komplexen Themas aus unterschiedlichen Blickrichtungen zu betrachten. Auffällig war, dass die drei Referentinnen des Tages und Moderatorin Sabrina Kern von der Frauenberatungsstelle Euskirchen mit viel Verständnis und ohne zu werten oder zu dramatisieren an das Thema herangingen. Die Betrachtungen geschahen sachlich und empathisch im Hinblick auf alle an häuslichen Konflikten Beteiligten.

Wie die Polizei bei häuslicher Gewalt vorgeht

Die polizeiliche Sicht auf das Thema stieß auf besonderes Interesse, weil – wie Winkel selber feststellte – „kaum jemand weiß, wie das eigentlich funktioniert mit den Einsätzen der Polizei“. Sie erläuterte: Am Anfang jedes polizeilichen Eingreifens bei häuslicher Gewalt stehe der Notruf, ein Hinweis von Nachbarn, Familie, Freunden, anderen Behörden, medizinischem Personal oder Zeugen. „Jedem Hinweis wird nachgegangen, aber nicht jedem sofort.“ Ob es zu einem direkten und dringlichen Einsatz komme, hänge von den Angaben zu Fragen ab wie: Gibt es Verletzte? Sind Kinder anwesend? Die erste, gesetzlich festgelegte Aufgabe der Polizei ist die Gefahrenabwehr. Besteht keine akute Gefahr, lässt sie sich den Sachverhalt erklären. Straftaten aufzuklären ist ihre zweite Aufgabe. Alle Seiten sollen gehört werden, denn „manchmal wird die Polizei missbraucht, um den unliebsamen Partner aus der Wohnung zu schaffen“. Besteht weiterhin die Gefahr von Gewalt, spricht die Polizei für maximal 14 Tage eine Wohnungsverweisung aus. Näherungsverbote und alle anderen Maßnahmen können nur Gerichte anordnen. Werden einstweilige Verfügungen nicht eingehalten, müssen Polizei und Gericht von Betroffenen informiert werden.

Strafverfolgungszwang: „Ganz oder gar nicht“

Für jede Hinzunahme der Polizei gilt der Grundsatz „ganz oder gar nicht“. Ist sie eingespannt, hat sie einen Strafverfolgungszwang, auch wenn das Opfer keine Anzeige erstattet. Einer Straftat wird mit allen Konsequenzen nachgegangen. Wer das nicht möchte, muss sich an andere Hilfestellen im Kreis wenden. Die Polizei ist für den Opferschutz zuständig, nicht für die Opferhilfe. In Euskirchen erreicht man den Opferschutz über den Notruf „110“ oder direkt unter 02251/799555.

Winkel berichtete zudem, wie unterschiedlich jeder Einsatz auch bei wiederholter häuslicher Gewalt bei derselben Personengruppe abläuft. Immer ist die Polizei bemüht, die Situation zu entspannen: „Wir sind Herzensmenschen, auch wenn wir Polizisten sind.“

Psychische und körperliche Folgen von Gewalt

Welche Folgen Gewalt für Psyche und Körper haben können, wissen Mitarbeiter der Traumaambulanz im Marien-Hospital in Euskirchen. Ruth Bernardy ist mit einer Kollegin für die Erstbegleitung von Betroffenen zuständig. Sie nannte Symptome, die sich beim Erleben von Gewalt einstellen können, wie etwa „Übererregung, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, bis hin zu psychotischen Reaktionen und Selbstmordgedanken.“ Etwa ein Drittel der Gewaltopfer erleidet eine posttraumatische Belastungsstörung. Erkenntnis der Forschung ist, dass es sich dabei um eine Art Gedächtnisstörung handelt. Erinnerungen werden nicht korrekt abgespeichert. Die Betroffenen erleben das Geschehen immer und immer wieder.

675 Fälle im Kreis im Jahr 2025. Copyright: Fabian Sommer/dpa

Hilfe in der Traumaambulanz

In der Traumaambulanz dürfen Geschädigte erst einmal ankommen. „Manche können noch gar nicht über das Erlebte sprechen,“ so Bernardy. Nach fünf Treffen wird die Situation beurteilt und das weitere Vorgehen besprochen. Manchmal ist eine Psychotherapie angesagt, manchmal reichen die 15 Termine bei der Ambulanz, um einen kritischen Zustand zu verbessern und eine gewisse Stabilität zu erreichen.

Warum Betroffene beim Täter bleiben

Bernardy erklärt, warum einige Frauen sich trotz der Gewalt nicht vom Partner trennen: Manchmal spiele der Mangel an Alternativen eine Rolle. Eine schlechte Beziehung erscheint besser als gar keine. Manche Täter haben ihre Partner sozial isoliert, Verwandtschaft schlechtgemacht und frühere Freundschaften gekappt. Die Traumaambulanz kann dabei unterstützen, alte Kontakte wieder zu aktivieren. Beim Trauma-Bonding schlägt das Belohnungszentrum im Gehirn an, ähnlich wie bei Spielsüchtigen. Betroffene warten sehnsüchtig auf freundliche Zeichen des Täters. Hinzu kommt, dass in Akutsituationen Gewaltopfer oft unter purem Stress stehen. Das Urteilsvermögen ist beeinträchtigt, und die Bindung an den Täter ist eine Art Notfallreaktion.

Ressourcen, Selbstwirksamkeit und lange Wartezeiten

Die Notfallambulanz arbeitet mit unterschiedlichsten körperlichen und therapeutischen Ansätzen, um Betroffene bei der Suche nach hilfreichen Ressourcen zu unterstützen. „Jedem hilft etwas anderes“, ist dabei der Grundsatz. Ziel ist das Erlebnis von Selbstwirksamkeit. Wer sich bei der Traumaambulanz meldet, sollte eigentlich spätestens nach zehn Werktagen einen ersten Termin bekommen. „Leider können wir diesen Zeitrahmen momentan nicht einhalten,“ bekennt Bernardy. Die Finanzierung übernehme unkompliziert der Staat. Auf Psychotherapien muss man im Kreis Euskirchen momentan oft länger als ein Jahr warten.

Trennung ist nicht so einfach

Veronika Kendzia, frühere Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle Troisdorf und unter anderem sozialpädagogische Prozessbegleiterin, zeigte auf, warum Trennung gar nicht so einfach ist. Die Angst vor dem Verlust der Kinder kann eine große Rolle spielen. Familiengerichte berücksichtigen bei Entscheidungen die Lage von Gewaltopfern zum Teil zu wenig. Eine Trennung birgt auch die Gefahr, den Konflikt zu eskalieren, führt manchmal zu mehr Gewalt und in einigen Fällen auch zur Tötung des Gewaltopfers. Sie erklärte, dass hinter Gewalt oft der Wunsch stecke, den anderen zu besitzen und zu kontrollieren. Jede Trennung birgt Gefahren. „Man darf darum niemanden zur Trennung drängen,“ so Kendzia.

Kinder als besonders Betroffene

Einen wichtigen Blick richtete sie noch auf die Kinder, die oft schwer von häuslicher Gewalt mitgenommen werden. Es gebe für solche Kinder zwar Angebote im Kreis, aber leider noch zu wenige.