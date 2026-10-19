116 Auszubildende mit Bestnote geehrt

116 von 2308 Auszubildenden aus der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg haben ihre Abschlussprüfung mit der Note „Sehr gut" bestanden. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen ehrte die Absolventen mit einer Feierstunde im Krönungssaal des Aachener Rathauses. 68 der Geehrten haben ihre Ausbildung in einem kaufmännischen, 48 in einem gewerblich-technischen Beruf abgeschlossen.

Kohl-Vogel dankt Betrieben, Ausbildern und Schulen

„Eine Spitzenleistung in der dualen Ausbildung entsteht nie allein“, betonte IHK-Präsidentin Gisela Kohl-Vogel und dankte den Betrieben, Ausbildern und Berufsschulen. „Durch gute Zusammenarbeit entsteht Exzellenz, trotz aller Herausforderungen, die unser Bildungssystem insgesamt beschäftigen.“ Vor diesem Hintergrund sei jede Bestnote umso wertvoller. Die Ehrung würdigt laut IHK persönliche Leistungen und verdeutlicht die Bedeutung beruflicher Bildung für die regionale Wirtschaft. Das sei das Ziel der IHK-Kampagne „Jetzt #könnenlernen“.

Die Besten aus dem Kreis Euskirchen

Folgende Auszubildende aus dem Kreis Euskirchen haben ihren Abschluss mit der Note „Sehr gut“ bestanden: Sarah Berens, Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik (Landesbetrieb Straßenbau NRW, Euskirchen), Fabian Carl und Mika Förster, beide Industriekaufmann (Stocko Contact, Hellenthal), Lisa-Marie Hein, Bauzeichnerin (Schneider Baustatik Schneider & Steib, Nettersheim), Marlon Hohn, Industriekaufmann (Smurfit Westrock Zülpich Paper, Zülpich), Sarah Jentges, Industriekauffrau (Papstar, Kall), Joline Kanke, Industriekauffrau (Procter & Gamble Manufacturing, Euskirchen), Mari Kivilip, Verkäuferin (Lidl Vertrieb, Weilerswist), Frédéric Joel Knapstein, Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik (Kreis Euskirchen), Simon Mayr, Industriemechaniker (Peter Greven, Bad Münstereifel), Marcel Jozsef Molnar, Fachlagerist (Bundeswehrdepot West, Materiallager Mechernich), Benedikt Peters, Technischer Produktdesigner (BSI, Mechernich), Laura Reineking, Kauffrau für Büromanagement (dm-drogerie markt, Weilerswist), Paul Schink, Elektroniker für Betriebstechnik (Schoeller Werk, Hellenthal), Florian Wiel, Industriemechaniker (Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Radioobservatorium Effelsberg). (ets)