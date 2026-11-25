Die zum Teil tonnenschweren Stahlbauteile, die im Hammerwerk Erft geschmiedet werden, gehen von Arloff aus zu Kunden in aller Welt. Unternehmen aus dem Schiffsbau vertrauen ebenso wie Windenergieanlagenhersteller und Betriebe der Rüstungsbranche auf die Qualitätsprodukte aus der Eifel. „Wir haben viele solcher Betriebe im Kreis Euskirchen, die ortsbildprägend sind. Ihnen haben wir uns im aktuellen Jahrbuch 2027 ganz besonders gewidmet“, sagte Landrat Markus Ramers bei der Vorstellung des Buchs, die passenderweise bei einem der porträtierten Unternehmen stattfand.

Schwerpunktthema „Made im Kreis Euskirchen“

„Made im Kreis Euskirchen“ lautet der Titel des aktuellen Schwerpunktthemas. Gleich 16 Beiträge beschäftigen sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises. Dabei geht es um bekannte Unternehmen wie Schoeller in Hellenthal, Papstar in Kall oder Pfeifer & Langen in Euskirchen, aber auch um weniger bekannte Betriebe und ihre Geschichten.

„Hidden Champions“ und Pioniere aus der Eifel

So erfahren die Leserinnen und Leser, wie aus einer Werkstatt in Mechernich ein sogenannter Hidden Champion wurde, wie internationale Mode aus Kommern den Weg nach Paris und Tokio fand oder wie sich die Papierfabrik Tillmann in Sinzenich entwickelt hat. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Tiernahrungsproduktion von Pro Pet Koller und Pionieren der Solartechnik. Auch längst verschwundene Betriebe werden in dem 240 Seiten starken Buch wieder lebendig: etwa die Holzwolle-Leichtbauplattenfabrik „Eifelith“ in Olef, die Tonwarenfabriken in Firmenich oder die frühere Eisengießerei und Maschinenfabrik Gebrüder Girads in Vussem.

Hammerwerk Erft will den Standort weiter gestalten

Im Arloffer Hammerwerk ist die Entwicklung hingegen längst noch nicht abgeschlossen. „Die Preisentwicklung beim Stahl, hohe Kosten für Energie und Arbeitskräfte – das hat uns dieses Jahr zwar alles stark betroffen“, sagte Firmenchef Frank Jürging. „Wir wollen aber auch 2027 den Standort weiterhin positiv gestalten.“ Vor zwei Jahren hat der Unternehmer das Werk übernommen, aktuell ist er auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

Beiträge zu Nationalsozialismus und Versöhnung

Die 3500-Tonnen-Presse in Aktion. Copyright: Thorsten Wirtz

Neben der Wirtschaftsgeschichte widmet sich das Jahrbuch wichtigen historischen Ereignissen und Entwicklungen. Vier Beiträge setzen sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Ein weiterer Beitrag erzählt vom Besuch des Urenkels eines früheren polnischen Zwangsarbeiters in Kall – eine Geschichte über Erinnerung, Begegnung und Versöhnung.

„Geschichte hat nicht nur in Berlin oder in den großen Städten stattgefunden. Sie hat sich auch hier abgespielt – in unseren Dörfern, in unseren Nachbarschaften, unmittelbar vor unserer Haustür“, sagte Ramers bei der Vorstellung des Buchs. Die Auseinandersetzung damit bleibe gerade für nachfolgende Generationen wichtig.

Mundart als Teil der Heimat

Dass Heimat nicht nur aus Landschaft und Geschichte besteht, zeigen Beiträge über die regionale Mundart. Das Projekt „Uns Sproch es Heimat“ und das Eifeler Mundartfestival „Mir kalle Platt“ stehen beispielhaft für das Engagement, mit dem Menschen ihre Sprache und kulturellen Traditionen lebendig halten.

Dank an Autoren, Koordinatorin und Verlag

Bei der Buchvorstellung dankte der Landrat den zahlreichen Autorinnen und Autoren, die mit ihren Recherchen, Gesprächen und historischen Nachforschungen zum Gelingen der neuen Ausgabe beigetragen haben. Ein besonderer Dank ging an Heike Pütz, die als verantwortliche Koordinatorin die Themen und Beiträge zusammengeführt und die Autorinnen und Autoren begleitet hat. Ebenso dankte Ramers dem Weiss-Verlag für die Produktion sowie dem Hammerwerk Erft und Frank Jürging für die Möglichkeit, bei Führungen einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu werfen.

Jahrbuch 2027 kostet 9,80 Euro

Das Jahrbuch 2027 ist ab sofort überall im Buchhandel für 9,80 Euro erhältlich.