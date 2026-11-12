Ist im Kreis Euskirchen die Wegwerfmentalität besonders groß? Oder kaufen die Kreisbürger ihr Obst, Gemüse und andere Lebensmittel mit Vorliebe dort ein, wo der Handel besonders viel Verpackungsmaterialien mitliefert? Was die Pro-Kopf-Müllmenge angeht, sind die Menschen im Kreis Euskirchen jedenfalls ganz vorne in NRW mit dabei: Während im Landesdurchschnitt jeder Einwohner des Bundeslandes genau 440,4 Kilogramm Müll pro Jahr „produziert“, sind es im Kreis Euskirchen stattliche 523,9 Kilogramm pro Person.

Platz zwei in der NRW-Statistik

In der Landesstatistik belegen die Kreisbürger NRW-weit damit den zweiten Platz – wobei noch zu klären sein müsste, ob es von Vorteil ist, in dieser aktuellen Berechnung des Statistischen Landesamts so weit vorne zu liegen. Nur in der Ruhrpott-Stadt Bottrop lag im Jahr 2025 mit 625 Kilogramm die Müllmenge pro Kopf noch über dem Wert für den Kreis Euskirchen. Wobei anzumerken ist, dass sowohl in Bottrop als auch im Kreis Euskirchen die Menge im Vergleich zum Jahr 2024 jeweils zurückgegangen ist – im Kreis Euskirchen innerhalb eines Jahres um immerhin 14 Kilogramm pro Einwohner. Das Gesamtabfallaufkommen im Kreis Euskirchen lag 2025 laut IT.NRW bei 105.644 Tonnen (2024: 110.241 Tonnen).

Wertstofferfassung gelingt im Kreis besonders gut

Aber warum liegen die Kreisbürger schon seit mehreren Jahren bei der Müllmenge überhaupt so deutlich über dem Landesdurchschnitt? „Der wesentliche Grund für diese Differenz ist die überdurchschnittlich hohe getrennte Erfassung von Wertstoffen im Kreis Euskirchen“, teilt Kreis-Pressesprecher Wolfgang Andres dazu auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Insbesondere Bio- und Grünabfälle sowie Leichtverpackungen werden demnach im Kreis in größeren Mengen gesammelt als im Landesdurchschnitt. „Diese getrennt erfassten Wertstoffe fließen ebenfalls in die Abfallstatistik ein und erhöhen damit die ausgewiesene Gesamtmenge“, so Andres.

Weniger Hausmüll, mehr Wertstoffe

Ein genauerer Blick auf die Abfallbilanz zeigt deshalb ein differenziertes Bild: Während landesweit durchschnittlich 178 Kilogramm Hausmüll pro Einwohner und Jahr anfallen, sind es im Kreis Euskirchen lediglich 160 Kilogramm. „Bei den getrennt erfassten Wertstoffen liegt der Kreis dagegen mit 331 Kilogramm deutlich über dem Landesdurchschnitt von 237 Kilogramm. Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied bei den Bio- und Grünabfällen“, erklärt Andres.

Die höheren Pro-Kopf-Gesamtmengen im Kreis Euskirchen seien somit nicht automatisch Ausdruck eines höheren Abfallverbrauchs oder einer schlechteren Mülltrennung. „Vielmehr belegen die Zahlen, dass im Kreis Euskirchen ein besonders hoher Anteil der erfassten Abfälle einer Verwertung zugeführt werden kann“, sieht sich die Kreisverwaltung in ihrem Abfallkonzept bestätigt.

Fremdstoffe aus der Biotonne. Copyright: Thorsten Wirtz

Restmüllanalyse: Trennung funktioniert bereits gut

Dass die Abfalltrennung im Kreis Euskirchen bereits gut funktioniert, zeige auch die Restmüllanalyse aus dem Jahr 2022. „Danach befinden sich nur noch sehr geringe Mengen klassischer Wertstoffe wie Glas, Papier oder Leichtverpackungen im Restmüll“, so Andres weiter. Auch der Anteil organischer Abfälle sei geringer als im Bundesvergleich. „Gleichwohl besteht insbesondere bei der Trennung von Bioabfällen weiterhin Verbesserungspotenzial.“

Kreis setzt auf Öffentlichkeitsarbeit und Vermeidung

Der Kreis Euskirchen will daher auch weiterhin auf eine intensive Öffentlichkeitsarbeit setzen, um das Thema im Bewusstsein der Bevölkerung zu halten. „Dazu gehören Informationskampagnen zur richtigen Abfalltrennung ebenso wie Maßnahmen zur Abfallvermeidung“ berichtet Andres. Als Beispiel nennt er die Kampagne „VoR – Vermeiden oder Recyceln“. Auch die Wiederverwendung gebrauchter Gegenstände, etwa über den Verschenkmarkt des Kreises, werde gefördert, so der Sprecher der Kreisverwaltung.

Ziel: vermeiden, trennen, hochwertig verwerten

Ziel der Abfallwirtschaft ist es, Abfälle möglichst von vornherein zu vermeiden, anfallende Wertstoffe konsequent getrennt zu erfassen und einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. Das gilt auch für Bioabfälle, die im Kompostwerk im Abfallwirtschaftszentrum in Strempt zu einem hochwertigen Produkt veredelt werden.

„Die reine Gesamtmenge der erfassten Abfälle ist deshalb nicht der alleinige Maßstab für die Leistungsfähigkeit einer kommunalen Abfallwirtschaft“, urteilt der Kreis. Entscheidend sei, „wie viel Restmüll tatsächlich anfällt und welcher Anteil der gesammelten Abfälle wiederverwertet werden kann“. (thw)