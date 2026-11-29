Am ersten Adventswochenende locken in der Region viele Veranstaltungen, die auf Weihnachten einstimmen.

Büllingen: Rocherather Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder findet im Theatrino in Büllingen-Krinkelt, Wahlerscheider Straße 10, der Rocherather Weihnachtsmarkt statt. Man kann etwa Drechselarbeiten, Schwibbögen und Schmiedearbeiten kaufen.

Bad Münstereifel: Advent, Wald-Weihnacht und Konzerte

Der Adventsclub veranstaltet das vierte Adventsfest in Arloff-Kirspenich am Samstag ab 15 Uhr an der Obstwiese am Sportplatz „Im Floting“. Acht Aussteller bieten ihre Waren an.

Der Musikverein Eifelland Arloff-Kirspenich spielt am Sonntag ab 18.30 Uhr mit dem MGV Steinbach-Erft ein Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Kirspenich. Zu hören sind weihnachtliche und andere Lieder. Eintritt frei.

Zur „Wald-Weihnacht“ lädt Revierförsterin Julia Bongartz für Freitag, 17 Uhr, am Wanderparkplatz Eichelkamp südlich von Arloff ein, wo der Spaziergang mit Musik startet. An der Schutzhütte „In den Stöcken“ gibt es danach Getränke, Gebäck und ein Feuer. Der Weg ist für Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle geeignet; Laterne oder Taschenlampe, warme Kleidung und festes Schuhwerk sind empfohlen. Anmeldung unter 0177/3473575 (auch WhatsApp oder SMS) oder per E-Mail.

naturschutzstation@bad-muenstereifel.de.

Ein Konzert mit Miriam Hanika und Simon Popp findet am Samstag ab 20 Uhr im „Kulturhaus theater 1“, Langenhecke 4, statt. Hanika ist gebürtige Bad Münstereifelerin und unter anderem klassische Oboistin, Sängerin und Pianistin; Percussionist Simon Popp begleitet sie. Tickets gibt es an der Tageskasse (keine Kartenzahlung), Reservierung unter 02257/4414 oder per E-Mail.

kulturhaus@theater-1.de

Dahlem: Weihnachtsmarkt unter der Burgruine Kronenburg

Der Weihnachtsmarkt lockt in den historischen Burgbering von Kronenburg. Unterhalb der Burgruine warten rund 60 Stände. Geöffnet Freitag, 15.30 bis 22 Uhr, Samstag, 13 bis 22 Uhr, und Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei. Der historische Ortskern ist für den Verkehr gesperrt, am Kronenburger See gibt es Parkplätze. Es fährt ein kostenloser Shuttle.

www.kronenburgerweihnachtsmarkt.de

Heimbach: Adventskonzert der Zupfmusikfreunde

Unter dem Motto „Frieden für die Welt“ laden die „Zupfmusikfreunde Heimbach“ für Sonntag, 29. November, 16 Uhr, zum Adventskonzert in die Begegnungsstätte EvA am Schönblick in Heimbach ein. Zu hören sind etwa besinnliche Stücke wie die „Barcarole“ von Jacques Offenbach oder „In mir klingt ein Lied“. Danach laden die Musiker zum Mitsingen alter Weihnachtslieder ein. Eintritt frei, Spenden willkommen.

Hellenthal: Weihnachtsmarkt auf Burg Reifferscheid

Katia Franke und Fedor Volkov. Copyright: Katia Franke

Der Eifelverein in Reifferscheid lädt zum Weihnachtsmarkt auf dem historischen Gelände mit mehr als 50 Ausstellern und Kunsthandwerkern ein. Der Markt wird am Freitag um 18 Uhr eröffnet, am Samstag ist er von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Nikolaus kommt zu Besuch. Musikalisch wird der Markt etwa von Musikvereinen aus der Region begleitet.

Kall: Musikalische Lesung und Vesperkonzert

Die jährliche musikalische Lesung mit Katia Franke und Fedor Volkov findet am Sonntag, 18 Uhr, im Café „Em Höhnerstall“, Margaretenhof 1, in Keldenich statt. Radiomoderatorin Katia Franke präsentiert in verschiedenen Rollen Geschichten rund um den Festtagswahnsinn. Der ukrainische Konzertgitarrist Fedor Volkov begleitet sie. Mitsingen ist erwünscht. Reservierung erbeten, Eintritt zwölf Euro, Anmeldung unter 02441/770246 oder per E-Mail.

Cafe@eifelfarm.de

Das traditionelle Vesperkonzert am Sonntag, 16 Uhr, in der Steinfelder Basilika gestalten Chor, Orchester und Solisten. Auf dem Programm steht das Magnificat von Carl Philipp Emanuel Bach. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Mechernich: Freilichtmuseum, Burg Satzvey und Vussem

Den „Advent für alle Sinne“ bietet am Wochenende das LVR-Freilichtmuseum Kommern an. Über das Gelände verteilt lädt ein Adventsmarkt zum Bummeln ein. In und vor dem Tanzsaal aus Pingsdorf finden sich Stände etwa mit Spielzeug und Glaskunst. Für Kinder und Familien gibt es Aktionen wie Plätzchenbacken und Laternenführungen.

An allen Adventswochenenden findet die Burgweihnacht auf Burg Satzvey statt. Es gibt handgefertigte Geschenke, auch lockt das historische Krippenspiel. Der Weihnachtsmann nimmt Wunschzettel entgegen, Kinder können samstags bis 15 Uhr einen Stiefel oder eine Mütze von ihm füllen lassen. Der Markt hat samstags von 12 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 15 Euro (im Vorverkauf 12 Euro), ermäßigt 12 Euro (10 Euro), Kinder ab vier Jahren 10 Euro (8 Euro). Tickets gibt es online.

tickets.burgsatzvey.de/section/burgweihnacht-vd6p

www.burgsatzvey.de

Zum Weihnachtsmarkt an der Alten Schule in Vussem laden „Vussem Aktiv“ und der „Heimat- und Geschichtsverein Vussem“ ein. Samstags locken ab 16 Uhr an den Verkaufsständen etwa Schmuck, Honigwaren und Adventskränze. Start am Sonntag ist um 11.30 Uhr. An beiden Tagen kommt der Weihnachtsmann.

Schleiden: Sternglühen und Adventskonzert

Die evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Schleidener Tal lädt für Sonntag zum Sternglühen rund um das Gemeindehaus Hellenthal, Im Kirschseiffen 24, ein. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Kirche. Danach warten Speisen und ein Lagerfeuer.

Die Sacropopband „Spirit“ spielt am Sonntag ab 17 Uhr tiefsinnige und humorvolle Lieder in der Erlebniskirche Scheuren. Das Konzert dauert etwa zwei Stunden, die Kapelle ist beheizt. Eintritt frei, Spenden erwünscht.