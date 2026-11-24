Bratwurst und Glühwein, das sind normalerweise die klassischen Weihnachtsmarkt-Gerüche. In diesem Fall kommt noch ein weiterer dazu: Es riecht nach Pferd. Was für die einen Gestank ist, ist für die anderen der tollste Duft der Welt. Letztere Meinung überwiegt in diesem Fall eindeutig. Denn der Weihnachtsmarkt findet auf dem Veybachhof statt, und wer dort hingeht, hat in jedem Fall ein Herz für Pferde.

Isländer im Mittelpunkt, Reithalle als Markthalle

Wobei die Pferde hier eher klein sind: Dagmar Scholl betreibt am Rande von Wißkirchen einen Isländerhof. Und deshalb stehen die robusten Vierbeiner aus dem hohen Norden auch beim Weihnachtsmarkt im Mittelpunkt. Auch wenn sie nicht wie sonst ihre Runden in der Reithalle drehen können. Denn die ist kurzerhand umfunktioniert zur Markthalle.

Zweiter Markt mit neuem Schwerpunkt

Es ist der zweite Weihnachtsmarkt auf dem Veybachhof, und er ist ein bisschen anders als der erste. Im vergangenen Jahr habe der Schwerpunkt auf Second-Hand-Angeboten gelegen, erzählt Dagmar Scholl, die alle hier nur Daggi nennen. Auch diesmal kann man mit ein bisschen Glück preiswerte gebrauchte Kleidung oder Ausrüstungsgegenstände kaufen. Daneben gibt es Stände gewerblicher Anbieter.

Hobbykünstler mit Herz für Pferde

Vor allem aber haben Hobbykünstler ihre Stände aufgebaut – natürlich auch die mit dem Schwerpunkt Pferd. Jana Frank bietet kleine gemalte Pferdebilder an. Malen sei für sie ein Ausgleich zum stressigen Alltag, sagt die Kommernerin. Allerdings habe ihr Mann gesagt, der Keller sei allmählich zu voll, da solle sie mal eine Lösung finden, erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Neben den Gemälden fertigt sie Schlüsselanhänger mit der Silhouette eines Islandpferdes. Das Malen und Modellieren ist für sie mehr als ein Hobby: „Es ist eine schöne Art, die Liebe zum Pferd zu leben.“

Ihre Freundin Jasmin Pesch mag es praktischer. Sie fertigt Hundehalsbänder, geflochten aus Leder und Schnüren. Auch Reithalfter kann man bei ihr in den Wunschfarben bestellen.

Ponyreiten für die kleinsten Pferdefreunde

Draußen kommen die kleinsten Pferdefreunde auf ihre Kosten. Tatsächlich sind es auch hier schon meist Pferdefreundinnen. Sie dürfen ein paar Runden auf dem Rücken eines Isländers drehen, geführt von jungen Mädchen, die auf dem Veybachhof ihrer Pferdeleidenschaft nachgehen. Rebecca war schon beim Kinderschminken. Doch jetzt funkeln ihre Augen noch mehr als der Glitzer im Gesicht, als sie, geführt von Sophie, auf dem Pferderücken sitzen darf.

Ponyclub: Umgang mit Pferden von klein auf

Die Pferde seien an Kinder gewöhnt, erzählt Sonni. Sie leitet den Ponyclub, der jeden Samstag stattfindet. Kinder von vier bis acht Jahren lernen da den Umgang mit Pferden, dürfen die ersten kleinen „Ausritte“ mitmachen – am sicheren Strick natürlich. Islandpferde seien dafür ideal, findet Sonni. Sie seien meist ausgeglichen und entspannt. Vor allem aber seien sie menschenbezogen und nähmen Rücksicht auf die kleinen Reiterinnen.

Fotoshooting und Glücksrad für die Schulpferde

Wer ein Bild von sich samt Pferd haben will, kann am Nachmittag beim Fotoshooting mitmachen. Und ein Glücksrad sorgt dafür, dass die Pferde im Nachgang dann auch noch vom Weihnachtsmarkt profitieren. „Der Erlös kommt unseren Schulpferden zugute“, sagt Daggi Scholl. Von dem Geld würde dann beispielsweise Physiotherapie für die Ponys bezahlt oder ein Laserpad gekauft. Das hilft gegen Muskelverspannungen und andere Schmerzen. (uj)