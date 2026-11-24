Architektur lässt sich fotografieren, beschreiben, vermessen. Aber kann man sie auch erleben, ohne selbst in einem Gebäude zu stehen? Wim Wenders wagt mit seinem neuen Film „From Inside Out – Die Architektur von Peter Zumthor“ diesen Versuch. 14 Jahre lang hat Wenders an diesem Film über einen der renommiertesten Architekten der Gegenwart gearbeitet. In 3D-Bildern macht er die Bauten von Zumthor erlebbar und schafft eine gelungene Auseinandersetzung damit, was die Häuser des Schweizer Architekten so besonders macht.

Behutsame Annäherung an reduzierte Bauten

Zumthor (83) ist mit reduzierten, materialbewussten Bauten wie der Therme Vals, dem Kolumba-Museum in Köln oder den David-Geffen-Galleries in Los Angeles berühmt geworden. Er baut im Einklang mit der Natur, beachtet Lichteinfälle und wechselnde Wetterstimmungen. Wenders nähert sich seinen Häusern behutsam und lässt die Kamera langsam durch die Räume gleiten. Celloklänge oder sphärische Musik begleiten die Bilder, immer wieder sind die flüsternden Stimmen der Besucher zu hören.

Die Bruder-Klaus-Kapelle als Allegorie für Trauer

Beeindruckend ist der Besuch in der Bruder-Klaus-Kapelle im Mechernicher Ortsteil Wachendorf. Sie ist dem Lieblingsheiligen von Zumthors Mutter gewidmet, wie er im Film erzählt. Man könne das Gebäude als Allegorie für Trauer verstehen. Der Innenraum ist mit verkohltem Holz ausgekleidet, das langsam heller wird. „Irgendwann ist das nicht mehr schwarz – so ist das Leben“, sagt Zumthor.

Vom Entwurf zum Gebäude: der Architekt kommt zu Wort

Wenders zeigt nicht nur die fertigen Bauwerke, sondern auch, wie sie entstehen. Die Entwürfe, Modelle und Arbeitsprozesse machen nachvollziehbar, wie aus einer Idee ein Gebäude wird. Zwischendurch kommt der Architekt selbst zu Wort. Er sagt zum Beispiel: „Der Raum, in dem ich bin, und die Hülle, das Haus, das ist zwischen mir und der Welt. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich Fenster, kann ich Öffnungen in die Welt machen. Aber von einem geborgenen Ort aus. Und warum mache ich das? Also, ich schau' in meine Jugend und ich sehe natürlich, da war keine Geborgenheit und kein Schutz.“

Ein Film, der sich Zeit nimmt

Der Film ist eine Annäherung, die sich Zeit nimmt. Bei den Festspielen in Venedig, wo das Werk Premiere feierte, sagte Wenders, er schätze am Dokumentarfilm, dass man sich auf einen Prozess einlasse, ohne dessen Ausgang zu kennen. (ets, mit dpa)