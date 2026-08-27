Kürbis-Spezialist Max Bieger ist ein Mensch der Zahlen. „280.000 Kürbispflanzen haben wir in diesem Jahr an den beiden Standorten in Obergartzem und in Lohmar gezüchtet, das habe ich extra noch mal nachgerechnet“, so der Junior-Chef des Erlebnis-Bauernhofs Krewelshof. „Hochgerechnet haben wir aktuell rund eine Millionen Kürbisse geerntet.“ Da sollte man annehmen, der Jungbauer sei vollauf zufrieden mit der diesjährigen Ernte.

Was das Wachstum seiner Riesen-Kürbisse der Sorte Atlantic Giant angeht, zieht Bieger jedoch ein langes Gesicht: 20 Pflanzen hat er im Frühjahr unter einem rund 100 Meter langen Folientunnel gesät, jede dieser Pflanzen sollte ihm einen stattlichen Kürbis liefern. „Doch aktuell stehen wir mit nur drei Kürbissen da“, so der Landwirt.

Den Riesen-Kürbissen ist die sommerliche Hitze nicht bekommen

Er benötigt die Riesen-Früchte für die traditionelle Kürbis-Regatta, die am 13. September einer der Höhepunkte der diesjährigen Kürbisschau auf dem Hofgelände an der B266 bei Obergartzem ist. Wie außergewöhnlich das Spektakel auf dem Wasser ist, zeigte sich im vergangenen Jahr: 44 Frauen und Männer stiegen bei der Kürbis-Regatta in vier mehr als 300 Kilogramm schwere Kürbis-Giganten. Gut 2000 Gäste kamen zum Krewelshof, Fernsehteams verschiedener Sender begleiteten das Wettpaddeln.

„Die Hitze war dafür verantwortlich, dass wir so viele Atlantic Giants verloren haben“, berichtet Bieger: „Weil die Früchte einen hohen Wasseranteil haben, werden sie durch die Hitze und vor allem große Temperaturunterschiede extrem gestresst.“ Zwei fette Kürbisse hat der studierte Landwirt bereits vorsorglich am Stiel gekappt. „Bevor die Pflanze beschließt, dass ihr die Versorgung zu anstrengend wird und der Faulprozess einsetzt“, so Bieger.

Einer seiner „Riesen“ darf noch weiter wachsen: Kürbis-Experte Max Bieger mit dem aktuell rund 430 Kilogramm schweren Exemplar. Copyright: Thorsten Wirtz

Viele überlebensgroße Dschungelbewohner bevölkern das Gelände des Krewelshofs Eifel. Copyright: Thorsten Wirtz

Rund eine Million Kürbisse in allen Größen, Formen und Farben wurden in diesem Jahr bereits auf dem Krewelshof geerntet. Copyright: Thorsten Wirtz

Einer der Riesen darf noch etwas wachsen. „Aktuell bringt er rund 430 Kilo auf die Waage, und er hätte auf jeden Fall das Zeug dazu gehabt, meinen bisherigen Rekord-Kürbis zu übertreffen.“ Der war am Ende stattliche 536 Kilogramm schwer. „Aber mehr als sechs Kilo pro Tag legt er derzeit nicht mehr zu.“ In einem normalen Jahr läge die tägliche Gewichtszunahme des Riesen bei bis zu 15 Kilogramm.

Dschungel-Reise in der Eifel, Flug-Show im Rhein-Sieg-Kreis

Bis zur Kürbis-Regatta sind es noch mehr als zwei Wochen – die seit dem Jahr 2016 in Obergartzem stattfindende Kürbisschau wird bereits an diesem Wochenende eröffnet. Thema dieses Jahr: der Dschungel. Exotische Tiere wie ein riesenhafter Orang-Utan oder ein bunter Papagei, weltbekannte Dschungel-Bewohner wie Mogli und der Bär Balu, dazu jede Menge Fotospots und Kürbisse in Hülle und Fülle erwarten die Besucher. „Die Kürbisschau ist unsere wichtigste und zuschauerträchtigste Veranstaltung im Jahresprogramm, obwohl sich die Tulpenschau im Frühjahr auch sehr gut entwickelt hat“, berichtet der Junglandwirt.

In diesem Jahr kommt der Veranstaltung, die zeitgleich, aber mit einem anderen Motto, auch auf dem Krewelshof in Lohmar stattfindet, eine noch größere Bedeutung zu. In Lohmar stehen in diesem Jahr fliegende Objekte im Mittelpunkt – vom Schmetterling bis zu Aladdins fliegendem Teppich.

„Die Sommersaison ist nicht sehr gut gelaufen – es war einfach zu heiß, was zahlreiche Gäste von einem Besuch bei uns abgehalten hat“, so Bieger. Deshalb hat sich der Familienbetrieb einige Neuheiten einfallen lassen, um die Besucher im Herbst zu begeistern: Neue Gastro-Angebote, einen Mini-Hofladen auf dem Ausstellungsgelände, in dem es nur Kürbisprodukte zu kaufen gibt, und vieles andere mehr.

An Bewährtem wird trotzdem festgehalten. Neben der Regatta auf dem See nennt Bieger zum Beispiel den Foto-Spot mit dem Titel „How tall this fall?“ – in Deutsch etwa „Wie groß bist du in diesem Herbst?“: „Das hat vor allem bei Familien schon Tradition, hier ein Foto an der Kürbis-Messlatte mit den Kindern zu machen.“ Ganz nebenbei animiere man dadurch die Gäste zum Wiederkommen.

Im Eintrittspreis von 8,90 Euro (7,90 in Lohmar, am Wochenende ist es an beiden Standorten teurer) ist in Obergartzem zudem der Zugang zum Maislabyrinth und zur Lichtershow inbegriffen. Geöffnet ist die Schau täglich vom 30. August bis Mitte November jeweils von 11 bis 17.30 Uhr.

Mehr Infos und Karten-Vorverkauf auf der Krewelshof-Website.