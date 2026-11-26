Die Schließung der Onkologiepraxis in Mechernich hat für Krebspatienten aus der Region zu einer spürbaren Verschlechterung ihrer Versorgung geführt, denn viele mussten deutlich weitere Wege in Kauf nehmen. Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten für die Betroffenen: Die onkologische Versorgung am bisherigen Praxisstandort an der St.-Elisabeth-Straße in direkter Nachbarschaft zum Mechernicher Kreiskrankenhaus hat eine Zukunft. Wie das Kreiskrankenhaus Mechernich jetzt mitteilte, wird das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Johanniter Onkologie Bonn-Rhein-Sieg die bisherige onkologische Praxis übernehmen und damit die ambulante, wohnortnahe Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten in der Region sichern.

Krankenhaus und Röntgeninstitut bleiben eingebunden

Das Krankenhaus und das Röntgeninstitut Mechernich bleiben laut Mitteilung von Unternehmenssprecherin Jennifer Linke wichtiger Bestandteil der onkologischen Versorgung. „Das bedeutet, onkologische Operationen werden auch künftig im Krankenhaus durchgeführt. Die erforderlichen diagnostischen, radiologischen und nuklearmedizinischen Untersuchungen onkologischer Patientinnen und Patienten können weiterhin im Röntgeninstitut Mechernich erfolgen“, ergänzt Dr. Manfred Szangolies, Chefarzt der Klinik für Radiologie im Krankenhaus Mechernich sowie Geschäftsführer des Röntgeninstituts.

Gemeinsam mit dem Krankenhaus Mechernich und seinen Kooperationspartnern werde die wiedereröffnete onkologische Praxis des Johanniter-MVZs die onkologische Rundumversorgung in der Nordeifel sicherstellen.

Dauerhafte Lösung nach Engpässen in Euskirchen

Nach der Einstellung des Praxisbetriebs im August 2026 konnte nur ein Teil der betroffenen Patientinnen und Patienten in der onkologischen Praxis in Euskirchen – die ebenfalls zum MVZ der Johanniter Onkologie gehört – weiter betreut werden. „Da dort die Kapazitäten jedoch zunehmend ausgeschöpft waren, wurde nach einer dauerhaften Lösung gesucht“, heißt es in der Mitteilung des Kreiskrankenhauses weiter. Das MVZ Johanniter Onkologie Bonn-Rhein-Sieg übernimmt jetzt den onkologischen Sitz aus der Gemeinschaftspraxis für Radiologie, Nuklearmedizin und Innere Medizin GbR in Mechernich. „Ich bin sehr froh, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen, eine zukunftsfähige und verlässliche Lösung für die onkologische Versorgung in Mechernich zu finden, erfolgreich waren. Mit dem Johanniter-MVZ haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir die wohnortnahe Versorgung in unserer Region langfristig sichern können. Das ist uns ein ganz besonderes Anliegen“, erklärt Krankenhaus-Geschäftsführer Martin Milde.

Wiedereröffnung 2027 unter Leitung von Dr. Christoph Losem

Die organisatorischen Vorbereitungen für die Wiedereröffnung laufen bereits. Die Praxis soll zum Jahresbeginn 2027 eröffnet werden. Die medizinische Betreuung der Patienten wird Dr. Christoph Losem aus Kall, Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie, übernehmen. Losem führte 20 Jahre lang eine eigene Praxis in Neuss, war maßgeblich am Aufbau des dortigen onkologischen Zentrums beteiligt und zuletzt Oberarzt in der Onkologischen Ambulanz des Rheinland-Klinikums in Grevenbroich.