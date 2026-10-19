Gruselkabinett an zwei Samstagen im Oktober

In ein schauriges Gruselkabinett verwandelt sich die idyllisch gelegene Burg Satzvey an den beiden letzten Samstagen im Oktober (24. und 31. Oktober). Zwei Nächte lang treiben Geister und Dämonen ihr gespenstisches Unwesen und machen die Wasserburg zu einem wahren Ort des Schreckens. Bereits am Eingang zur Burganlage läuft einem ein Schauer über den Rücken: Stumm und düster begrüßt im Schummerlicht der Fährmann auf dem Burgweiher die eintreffenden Gäste.

Geisterwesen, Parcours des Schreckens und Tanz der Untoten

Noch unheimlicher wird es nach Durchschreiten des Burgtors: Aus jeder Ecke des weitläufigen Geländes kriechen geisterhafte Wesen und versetzen jeden, der sich nähert, in Angst und Schrecken. Wer sich in den finsteren Burgpark traut, kann dort den Parcours des Schreckens erleben: ein besonderes Grusel-Highlight für starke Nerven! Am späteren Abend öffnet sich knarrend die massive Tür zum Bourbonensaal: Hier reichen sich die Untoten zu einem nicht enden wollenden Tanz die Hand.

Programm für Kinder und Tickets

Von 15 bis 18 Uhr gibt es ein altersgerechtes Programm für Kinder bis etwa zwölf Jahre mit zarterem Nervenkostüm. Infos und Tickets: www.burgsatzvey.de, (eb)