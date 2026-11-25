Am 6. September vergangenen Jahres wurde der erste Spatenstich vollzogen, jetzt ist die Niederlassung von MM Flowers Europe im Industriepark am Silberberg (Ipas) offiziell eingeweiht worden. In der großen Halle wird bereits gearbeitet: Von dort treten jeden Tag Tausende Blumensträuße ihren Weg in die Filialen von Aldi an.

Eingemietet auf 40.000 Quadratmetern

Das britische Unternehmen hat im Ipas nicht selbst gebaut, sondern sich bei dem Monheimer Investor und Entwickler Complemus Real Estate eingemietet. Auf dem rund 40.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Kolumbusstraße sind 23.000 Quadratmeter bebaut, rund 13.000 davon nutzt der Blumengroßhändler, der seine Firmenzentrale in Großbritannien hat.

Wenn MM Flowers einmal von einer Idee überzeugt sei, werde sie zügig umgesetzt, sagte Geschäftsführer Phil Whelan bei der offiziellen Eröffnung des Großbüllesheimer Standortes. In diesem Fall habe es vom ersten Konzept bis zur Fertigstellung zwei Jahre gedauert. Auf einem Bildschirm hinter ihm war die Entstehung des Gebäudes im Zeitraffer zu sehen. Das schnelle Umsetzen der Pläne sei ein Beispiel dafür, was man mit guter Zusammenarbeit erreichen könne.

Derzeit 75 Beschäftigte

Der Euskirchener Bürgermeister Sacha Reichelt würdigte den „perfekten Ablauf“. „Wir glauben an die Idee und an die Firma“, sagte er. Er habe mit Freude gesehen, dass bereits die ersten Euskirchener bei MM Flowers beschäftigt seien.

Von 200 bis 300 Arbeitsplätzen, die bei MM Flowers entstehen sollten, hatte Whelan beim ersten Spatenstich gesprochen. Bisher sind 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion beschäftigt, dazu 15 in der Verwaltung. Die befristeten Verträge der Mitarbeitenden würden später in unbefristete umgewandelt, so der Geschäftsführer.

Rundgang: Lieferung aus Südamerika und Afrika

Beim Rundgang durch die Halle bekamen die Besucher einen Eindruck, was dort tatsächlich geschieht. Jeden Tag werden dort lastwagenweise Schnittblumen angeliefert, aus Südamerika und Afrika, vor allem Kenia. Weitere Ware werde auf der Blumenauktion im niederländischen Aalsmeer angekauft, berichtete Standortleiter Thomas Drach.

Die meisten Blumen kommen über den Flughafen Lüttich. Whelan sprach aber auch davon, dass künftig eventuell auch über den Flughafen Köln-Wahn angeliefert werden könne. Auf großen Stahlplatten werden die Pappkartons mit den Blumen in die Halle gebracht. Die Kisten sind hoch gestapelt, deshalb können Teile des Hallenbodens abgesenkt werden. Das sei sicherer für die Beschäftigten, schone aber auch die Ware.

Whelan, Reichelt und Ermerins. Copyright: Ulla Jürgensonn

Kühle Temperaturen halten die Blumen frisch

Es ist kalt in der Anlieferungshalle, mit drei Grad kaum wärmer als draußen an diesem frostigen Tag. Aber genau das hält die Blumen frisch. Sie werden erst einmal ausgepackt und vom Pappstreifen befreit, der die Köpfe während des Transports geschützt hat. Dann werden die Stängel angeschnitten und ins Wasser gestellt.

In der Halle nebenan gibt es bisher vier Produktionslinien, und es ist noch reichlich Platz. Viel wärmer ist es dort auch nicht, aber immerhin 13 Grad. Die Temperatur in beiden Bereichen wird durchgängig gehalten, egal, wie warm oder kalt es draußen ist. Die Energie dafür liefern Solarpaneele auf den Hallendächern.

Vom Fließband zum bunten Strauß

Nach der langen Reise im Flugzeug beginnt nun für die Blumen der kurze Weg auf dem Fließband. Zurzeit sind es vor allem Chrysanthemen, die in Tüten, Sleeves genannt, gesteckt werden. Vom Blumenzüchter werden sie nach Farben getrennt angeliefert, jetzt landen jeweils zehn Bündel in unterschiedlichen Farben in einem Eimer. Es gibt aber auch das „Premium Bukett“, den bunten Strauß aus jeweils 18 Stängeln und fünf Arten. Fünf Mitarbeiter sind daran beteiligt, jeder steuert eine Blumenart bei, sodass schließlich ein bunter Strauß entsteht.

Automatisierung und Qualitätskontrolle

An zwei Produktionslinien arbeiten ausschließlich Menschen, die beiden anderen sind weitgehend automatisiert. „Die nächsten Automatisierungen sind geplant“, sagt Standortleiter Drach. In den nächsten Wochen wird eine weitere Abteilung die Arbeit aufnehmen, in der die Haltbarkeit der Blumen untersucht wird – um die Qualität sicherzustellen, aber auch, um den Produzenten ein fundiertes Feedback zu geben.

Abnehmer ist Aldi

Abnehmer der Blumen ist Aldi in Deutschland, Österreich und Slowenien. Blumen, sagt Geschäftsführer Whelan, sollten ein preisgünstiges Geschenk sein – für sich selbst oder für jemand anderen.