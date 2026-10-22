Komödie „Termin bei Petrus“Zingsheimer Theaterbühne: Im Jubiläumsjahr geht's in den Himmel

In vielen Dörfern gehören die Theateraufführungen von Vereinen und Laienspielgruppen im Herbst und Winter zum festen Programm dazu – das ist auch in Zingsheim nicht anders. Vor nunmehr 40 Jahren standen die Akteure der Theaterbühne Zingsheim erstmals auf den Brettern, die angeblich die Welt bedeuten. Seitdem hat das Ensemble bereits viele Theaterfreunde aus nah und fern begeistert. Die Zahl der bestens unterhaltenen Besucherinnen und Besucher wird sich in diesem Jahr noch einmal vergrößern, denn im Jubiläumsjahr stehen erneut sechs Aufführungstermine auf dem Plan – die allerdings schon alle restlos ausverkauft sind.

Komödie über das Leben nach dem Tod

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Dieser Frage gehen die Hobby-Schauspieler in diesem Jahr nach. Die Komödie „Termin bei Petrus“ aus der Feder von Bernd Kietzke spielt im Himmel und zeigt auf humorvolle Weise, dass das Leben nach dem Tod alles andere als perfekt ist.

Im Mittelpunkt steht Petrus, der als gestresster Verwaltungschef versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Unterstützt wird er von seiner Sekretärin Frau Wächter, die als gute Seele des Betriebs gilt, jedoch wenig begeistert von den anstehenden Veränderungen ist. Diese werden von Raffael Knebel, einem Spezialisten für Rationalisierung und Modernisierung, eingeführt. Seine Reformen sorgen jedoch für Unruhe und Widerstand unter den himmlischen Beschäftigten.

Engel, Auszubildende und Frau Holle

Besonders die beiden Erzengel Gabriel und Michael nehmen ihre Arbeit nicht allzu ernst und versuchen lieber, ihr Arbeitspensum zu umgehen. Unterstützung erhalten sie durch die Auszubildende Angela, die sich schnell an ihre neue Aufgabe als Engel gewöhnt. Gleichzeitig nutzt Frau Holle, die für Unterkunft und Wetter zuständig ist, die Veränderungen, um ihre eigene Position zu verbessern. Dass es am Ende zu zahlreichen unterhaltsamen Verwicklungen kommen wird, darf erwartet werden.

Die himmlische Komödie „Termin bei Petrus“ steht an den beiden kommenden Wochenenden insgesamt sechsmal im Dorfgemeinschaftshaus in Zingsheim auf dem Programm. Premiere ist am Freitag, 23. Oktober, um 19 Uhr. Die weiteren Aufführungen finden statt am Samstag, 24. Oktober (19 Uhr), Sonntag, 25. Oktober (16 Uhr, schon ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen), am Freitag und Samstag, 30. und 31. Oktober (jeweils um 19 Uhr), sowie am Sonntag, 1. November (18 Uhr). (thw)