Mehr als fünf Jahrzehnte lang nutzten die belgischen Streitkräfte die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang als Militärstandort und Truppenübungsplatz. Neben Kasernen und militärischen Einrichtungen gab es dort unter anderem eine Schule, eine Kapelle, eine Tankstelle und ein Kino. Erst mit dem Abzug der Belgier Ende des Jahres 2005 endete auch die militärische Nutzung des Geländes. Die Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen sucht nun persönliche Erinnerungsstücke, die von der belgischen Präsenz in der Eifel und ihren Auswirkungen auf das Leben in der Region erzählen. Die Ausstellungsstücke sind für ein neues Geschichtsmuseum in Düsseldorf bestimmt.

Belgisches Militär prägte die Region ab 1950

Rückblick: 1950 übernahmen die belgischen Streitkräfte das Gelände der ehemaligen NS-Ordensburg von den Briten. In den folgenden Jahrzehnten war Vogelsang ein wichtiger Standort für militärische Übungen der Belgier, aber auch der NATO. „Der Übungsbetrieb prägte die Umgebung und beeinflusste das Leben in der Region. Gleichzeitig arbeiteten Menschen aus der Umgebung für die militärischen Einrichtungen oder kamen auf andere Weise mit den belgischen Streitkräften in Kontakt“, sagt Dr. Jonas Becker, der das Ausstellungsprojekt leitet. Im Mittelpunkt der geplanten Schau sollen Erinnerungsstücke stehen, die das Zusammenleben von Deutschen und Belgiern in der Region thematisieren.

Neues Museum am Düsseldorfer Rheinufer

Am Düsseldorfer Rheinufer entsteht derzeit ein neues Museum zur Geschichte Nordrhein-Westfalens. Im ehemaligen Regierungsgebäude der ersten demokratischen Landesregierungen Nordrhein-Westfalens nach dem Zweiten Weltkrieg wird ab Ende 2030 eine große Ausstellung zur Demokratiegeschichte des Landes eröffnet. Sie beleuchtet politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklungen ebenso wie den Alltag und das Zusammenleben der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Eine zentrale Rolle spielen dabei authentische Objekte, die historische Ereignisse und persönliche Erfahrungen anschaulich vermitteln.

Hoffnung auf die „Sammelwut“ der Eifeler

„Noch ist unsere Sammlung sehr dünn“, räumt Becker im Gespräch mit dieser Zeitung ein. Er setze jedoch auf die „Sammelwut“ der einheimischen Bevölkerung: Dass der Eifeler grundsätzlich alles brauchen kann, was er so am Wegesrand findet, und sich dank großer Scheunen auch nicht überstürzt von einzelnen Fundstücken trennen muss, könnte ein Vorteil für die Forscher sein.

Gesucht: Objekte aus den Jahren 1950 bis 2005

Gesucht seien insbesondere Gegenstände aus den Jahren 1950 bis 2005, die von der belgischen Nutzung Vogelsangs und den Beziehungen zur örtlichen Bevölkerung erzählen, heißt es vom Haus der Geschichte NRW. Dazu gehören beispielsweise Fotografien, Dokumente, Gegenstände aus dem Arbeitsalltag, Erinnerungen an persönliche Begegnungen oder Objekte, die von Konflikten und Protesten im Zusammenhang mit der militärischen Nutzung berichten. Die Stiftung bittet Bürgerinnen und Bürger aus der Eifel, entsprechende Gegenstände dem Sammlungsteam vorzustellen. „Auch Hinweise auf mögliche Objekte und ihre Besitzer sind willkommen“, so Becker. (thw)

Kontakt

Kontakt: Dr. Jonas Becker, Tel.: 0211 / 513613 22.

jonas.becker@hdgnrw.de