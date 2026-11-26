Jubiläum in Gemünd: 34 Betriebe ausgezeichnet

Das Netzwerk der „Gastgeber Nationalpark Eifel“ ist nur unwesentlich jünger als der Nationalpark selbst. Zum 20-jährigen Bestehen haben nun die Nationalparkverwaltung Eifel und die Eifel Tourismus GmbH in der Jugendherberge Gemünd Vogelsang insgesamt 34 Partnerbetriebe für ihre langjährige Treue ausgezeichnet und drei neue Mitglieder begrüßt. „Was als zartes Pflänzchen begann, ist heute zu einem kräftigen Netzwerk aus Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen, Gastronomiebetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen herangewachsen, das den Schutzgebietsgedanken über die Grenzen des Nationalparks hinausträgt“, lobt die Nationalparkverwaltung anlässlich des Jubiläums. Verteilt über die Nationalpark-Region befinden sich elf Betriebe in der Städteregion Aachen, sechs im Kreis Düren und 17 im Kreis Euskirchen.

Urkunden und Türschilder für die Betriebe

In feierlichem Rahmen überreichte Nationalparkleiter Michael Lammertz gemeinsam mit Wolfgang Reh, dem Geschäftsführer der Eifel Tourismus GmbH, Urkunden mitsamt druckfrischer Türschilder an die Betriebe. Diese sind weit mehr als nur eine hübsche Dekoration für die Hauswand: „Sie belegen, dass die Betriebe für Nationalpark-Gäste bestens gerüstet sind. Sie sind nicht nur Multiplikatoren der Nationalpark-Idee, sondern bieten neben Informationen zum Nationalpark und zu seinen besonderen Erlebnismöglichkeiten aus erster Hand auch regionale Speisen und Getränke“, so Lammertz. Viele haben sich auch auf die besonderen Ansprüche von Gästen des Sternenparks Nationalpark Eifel oder von Menschen mit Behinderungen ausgerichtet.

„Das Feuer brennt weiterhin“

„Nationalpark-Gastgeber sind für unsere Gäste die freundlichen Gesichter der Region: Sie übersetzen unsere Nationalpark-Philosophie in gelebte Gastfreundschaft. Dass wir heute wieder Urkunden und Türschilder überreichen dürfen, zeigt: Das Feuer für unseren Nationalpark Eifel brennt weiterhin“, sagte Lammertz bei der Feier in Gemünd.

So sehen die neuen Schilder aus. Copyright: NP Eifel/M. Menninghaus

Birkhoff: „Echte Überzeugungstäter“

Dass dieses Feuer auch im Alltag lodert, weiß niemand besser als Karin Birkhoff, die die Geschäftsstelle der Nationalpark-Gastgeber seitens der Rureifel Tourismus GmbH von Beginn an mit Herzblut leitet: „Hinter jeder Urkunde stehen echte Überzeugungstäter, die jeden Tag beweisen, dass Komfort, Gastfreundschaft und Rücksicht auf die Natur wunderbar zusammenpassen.“ Nach 20 Jahren im Netzwerk fühle sich so ein Abend mit Exkursion und Auszeichnung fast ein bisschen wie ein großes Familientreffen an, so Birkhoff.

Kooperations-Projekt

Die Nationalpark-Gastgeber sind ein Zusammenschluss von anerkannten Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben in der Nationalparkregion Eifel. Die Auszeichnung erfolgt gemeinsam durch Nationalparkverwaltung Eifel und die Eifel Tourismus GmbH. Gemeinsam wurde ein Kriterienkatalog erarbeitet, der die Identifikation mit dem Nationalpark Eifel, die Unterstützung der Nationalpark-Ziele und die Stärkung der regionalen Wirtschaft voraussetzt. Zudem nehmen die Mitarbeitenden regelmäßig an Fortbildungen und Exkursionen der Nationalparkverwaltung teil, um Gäste fundiert über das Schutzgebiet informieren zu können.

Ein Netzwerk mit tiefen Wurzeln

Aus dem einst zarten Pflänzchen sei nach 20 Jahren ein Netzwerk mit tiefen Wurzeln in der Region gewachsen, heißt es weiter von der Nationalparkverwaltung: „Mit den frischen Türschildern im Gepäck kehren die Nationalpark-Gastgeberinnen und Gastgeber in ihre Betriebe zurück – bereit, ihren Gästen auch in den kommenden Jahren den Weg zu echten Natur- und Genussmomenten zu weisen.“