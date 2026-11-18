Viele Menschen setzen es sich als sportliches Ziel, einmal im Leben einen Marathon zu laufen. Für Andreas Butz aus Euskirchen sind die 42,195 Kilometer inzwischen aber eine wohlbekannte Distanz. Denn der 61-Jährige hat bereits über 228 Marathons in 40 verschiedenen Ländern hinter sich, und auch aus seinem beruflichen Alltag ist der Laufsport nicht mehr wegzudenken. Begonnen hat seine Laufbahn als Extremsportler aber ganz unspektakulär mit einem Geschenk zu Weihnachten.

Eine Waage als Anstoß

„1993 hat mir meine Frau eine Waage geschenkt zu Weihnachten. Wir haben nie darüber geredet warum, aber die Botschaft war klar“, erinnert sich Butz. Er sei schon früher unter anderem als Handballspieler sehr bewegungsfreudig gewesen, aber mit der zunehmenden beruflichen Belastung habe sich in seinen Zwanzigern eine gewisse Gemütlichkeit eingeschlichen. Nur mit dem Laufen zu starten, um abzunehmen, sei für ihn damals aber nicht infrage gekommen. Ihn habe es nach einem größeren Ziel verlangt. „Dann habe ich mich sehr schnell für den Marathon begeistert und habe das als attraktives Ziel gesehen, um zu Laufen.“ Sein erster Marathon 1995 in München sei ihm von all seinen Läufen am stärksten im Gedächtnis geblieben, auch wenn er seine angepeilte Zielzeit von dreieinhalb Stunden um gut 16 Minuten verfehlt habe.

Der erste Marathon in München: Gänsehaut und Qual

„Der positive Moment war beim Start. Die Musik ging an, die Startgruppen wurden auf die Strecke losgeschickt und mir wurde bewusst: Das ist jetzt der Moment. Jetzt startet der Marathon und ich hatte Pipi in den Augen“, sagt Butz. Das sei aus seiner Sicht einer der bewegendsten Augenblicke seiner Karriere gewesen. Die Schattenseite des Marathons habe er dann knapp drei Stunden später kennengelernt, als er sich völlig entkräftet die Treppe des Olympiaparks zu den Duschen hinabquälen musste. „Ich erinnere mich noch heute an jede Treppenstufe. Ob ich sie rückwärts runtergelaufen bin, weiß ich nicht mehr, könnte aber durchaus sein.“

Medaille vom Marathon in Athen. Copyright: Jan-Oliver Nickel

Vom Hörsturz zum Unternehmen „Laufcampus“

In den Folgejahren sei er zwar immer wieder in seiner Freizeit Marathons gelaufen, doch beruflich spielte der Sport für Butz keine Rolle. Das sollte sich ändern, als er mit 34 Jahren einige gesundheitliche Rückschläge hinnehmen musste. „Ich hatte zweimal einen Hörsturz innerhalb von einem Jahr und das war stressbedingt. Ich habe damals in Nürnberg gelebt und konnte einfach nicht mehr“, so Butz. Als Reaktion entschied er sich dazu, eine einjährige Auszeit einzulegen, viel zu laufen und gesünder zu werden. Bei verschiedenen Seminaren habe er sich theoretisches Wissen rund um das Laufen und eine vollwertige Ernährung angeeignet und entschieden, dass er seine Begeisterung für den Sport auch beruflich an andere weitergeben möchte. „Letztendlich habe ich mir dann im Oktober 2001 die Domain ,Laufcampus' gesichert“, sagt Butz. Anfangs habe es für „jemanden ohne Credibility in der Laufszene“ eine Weile gedauert, bis Läufer ihn nach Trainingsplänen, Potenzialanalysen und weiteren Leistungen fragten. Doch inzwischen ist Butz mit seinem Unternehmen seit 25 Jahren aktiv. Im Schulungszentrum in Euskirchen bietet er etwa Kochkurse, Trainerausbildungen und Fitness-Checks an. „Es gibt keinen Tag im Jahr, an dem ich nicht arbeite“, sagt Butz. Doch das bedeutet nicht, dass er jeden Tag nur im Büro sitzen muss. Ganz im Gegenteil. Denn viele seiner Kunden betreut er online oder am Telefon, und das gibt ihm viel Spielraum, um während der Arbeit neue Länder zu erkunden.

Marathons als Reiseanlass in neue Länder

Wie Butz erzählt, las er im Jahr 2019 einen Artikel über einen Marathonsammler, der in 140 Ländern gelaufen ist. „Da habe ich mir gesagt: Wie geil ist das denn? Und dann habe ich unter meinen 160 Marathons gezählt, wie viele Länder da dabei waren und es waren elf. Genauso oft bin ich den Monschau Marathon gelaufen und den Siebengebirgsmarathon“, sagt Butz. Da er einen Großteil seiner Arbeit außerhalb des Büros erledigen kann, hat er sich seitdem dazu entschieden, Marathons zum Anlass zu nehmen, um neue Länder kennenzulernen. Auf diese Weise konnte er etwa schon in Abu Dhabi laufen und in Spitzbergen einen Eisbären sehen. Teils seien es aber auch die vermeintlich unscheinbaren Ziele, die sich als besonders sehenswert herausstellten. „Ich reise etwa in die Slowakei, in einen Ort, von dem ich noch nie gehört habe, und er ist wunderschön.“ Für seinen Jubiläumsmarathon ist der 61-Jährige nach Athen gereist, doch mit dem 40. Land sei seine Marathon-Weltreise noch lange nicht abgeschlossen.