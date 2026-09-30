Bei einem Arbeitsunfall in einem Werk an der Kuchenheimer Straße in Euskirchen sind am Dienstag (29. September) zwei Mitarbeitende verletzt worden. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führten die beiden gegen 13.30 Uhr Reinigungsarbeiten an einer Leitung durch, in der sich zuvor Natronlauge befunden hatte. Während der Arbeiten platzte plötzlich die Leitung. Dabei kamen sie mit der verdünnten Lauge in Kontakt.

Polizei Euskirchen ermittelt zum Unfallhergang

Einer der Mitarbeitenden erlitt dabei Verletzungen an den Augen und musste von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Universitätsklinik gebracht werden. Der zweite Mitarbeitende wurde leicht verletzt.

Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Es soll geklärt werden, wie es zum Platzen der Leitung kommen konnte und ob die geltenden Sicherheits- und Schutzvorschriften eingehalten wurden.

Bei einem Arbeitsunfall prüft die Polizei grundsätzlich, ob möglicherweise auch ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt. Die Aufnahme der Ermittlungen bedeute dabei nicht, dass bereits ein Fehlverhalten oder eine Straftat festgestellt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. (red)