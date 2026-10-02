Am Donnerstagvormittag (1. Oktober) ist es in Euskirchen-Billig zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein elfjähriger Junge verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 30 Jahre alter Busfahrer gegen 10.45 Uhr den Kreisverkehr in der Billiger Straße. Dabei kollidierte er mit dem vorfahrtberechtigten Auto eines 76-jährigen Mannes, der sich bereits im Kreisverkehr befand.

Der elfjährige Junge, der sich im Bus befand, wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (red)