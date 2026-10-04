Am Samstagnachmittag (3. Oktober) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Niederkastenholzener Straße in Euskirchen-Niederkastenholz eingebrochen. Das meldete die Polizei am Samstagabend.

Die Bewohnerin war für rund sechseinhalb Stunden nicht zu Hause. In dieser Zeit gelangten die Täterinnen und Täter vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Haus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Polizei Euskirchen sucht Zeugen und Zeuginnen

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Zeuginnen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. (red)