In der Nacht zu Samstag (3. Oktober) ist ein 48-jähriger Mann in der Euskirchener Innenstadt Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 4.00 Uhr im Bereich der Berliner Straße und Klosterstraße zu einem Streit.

Im Verlauf des Streits schlug eine Person aus einer dreiköpfigen Gruppe junger Männer den alkoholisierten 48-Jährigen nieder und raubte sein hochwertiges Mobiltelefon. Die beiden Begleiter des Angreifers sollen noch versucht haben, diesen zurückzuhalten.

Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen

Der Tatverdächtige wird als männlich und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt getragen haben.

Der 48-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort ambulant behandelt. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. (red)