Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag (2. Oktober) sind in Euskirchen zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Gegen 10.10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Kölner Straße und Bonner Straße zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 47-jährige Frau aus Euskirchen die Bonner Straße aus Richtung Kuchenheim kommend. Laut ihren Angaben zeigte die Ampel für sie ein gelbes Blinklicht, woraufhin sie sich in die Kreuzung hineingetastet habe.

Die andere Unfallbeteiligte, eine 29-jährige Frau aus Weilerswist, befuhr die Kölner Straße in Richtung Roitzheim. Sie gab an, dass ihre Ampel Grünlicht gezeigt habe.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt, die 47-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (red)