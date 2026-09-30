Seit vergangenem Freitag, 25. September, wird eine 46 Jahre alte Frau aus Euskirchen vermisst. Die Frau verließ gegen 10.00 Uhr ihre Wohnung, erschien aber entgegen ihrer Gewohnheit um 14.00 Uhr nicht an ihrer Arbeitsstelle. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Bonner Mordkommission übernimmt die Ermittlungen

Da nach ersten Ermittlungen ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, hat das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei den Fall am Dienstagnachmittag übernommen. Im Rahmen der in alle Richtungen laufenden Ermittlungen hat sich bislang kein dringender Tatverdacht ergeben.

Die Bonner Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zu möglichen Aufenthaltsorten der Vermissten machen oder andere Hinweise geben können, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de zu melden. (red)