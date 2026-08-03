Die Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben in der Nacht auf Montag (3. August) die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Euskirchen aufgenommen. Ein 45-jähriger Mann hatte am Sonntagabend (2. August) selbst den Notruf abgesetzt.

Streifenwagenbesatzungen der Polizei Euskirchen trafen in der Wohnung des Mannes auf den schwer verletzten Anrufer und eine leblose 46-jährige Frau. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Mordkommission ermittelt – Mann im Krankenhaus

Nach bisherigem Sachstand soll der Mann seine Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen und sich anschließend selbst verletzt haben.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn. (red)