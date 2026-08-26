Bei einer routinemäßigen Untersuchung des Trinkwassers in der Gemeinde Weilerswist wurde eine mikrobiologische Verunreinigung mit coliformen Bakterien festgestellt. Das hat der Kreis Euskirchen am Mittwochnachmittag (26. August) bekanntgegeben.

Nach Angaben des Kreises handelt es sich um geringe Konzentrationen, die nachgewiesen wurden. Daher sei eine Gesundheitsgefährdung bei gesunden Menschen in der Regel nicht zu erwarten. Anders könne das jedoch bei abwehrgeschwächten Personen und Neugeborenen sein.

Nach Angaben des Kreises kann das Trinkwasser in folgenden Orten Verunreinigungen aufweisen:

Weilerswist Groß-Vernich Klein-Vernich Horchheim Hausweiler Derkum Ottenheim Schneppenheim Lommersum Bodenheim Müggenhausen Schwarzmaar Metternich

Abgekochtes Wasser für Nahrungszubereitung und Zähneputzen

Um jeglichen Schaden, gerade für den vulnerablen Personenkreis, zu vermeiden, sollen die Anweisungen des Gesundheitsamts befolgt werden. Leitungswasser soll nur nur abgekocht getrunken werden. Dazu muss das Wasser einmal sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Am praktischsten geht das mit einem Wasserkocher.

Abgekochtes Wasser oder Mineralwasser soll zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Säubern offener Wunden verwendet werden. Das Leitungswasser kann für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkung genutzt werden.

Wie der Kreis berichtet, wurden in dem betroffenen Bereich Spül- und Desinfektionsmaßnahmen eingeleitet. Aktuell arbeitet e-regio als Betriebsführerin des Verbandswasserwerks daran, die Ursache zu ermitteln und abzustellen.