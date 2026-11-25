Wohnhaus in Derkum unbewohnbar

Durch ein Feuer ist am Dienstag ein Wohnhaus an der Lommersumer Straße in Derkum unbewohnbar geworden. Auslöser für das Feuer ist laut ersten Erkenntnissen der Polizei, die sich auch mit den ersten Erkenntnissen der Feuerwehr und den Aussagen des Bewohners decken, dass ein Gasofen, mit dem das Erdgeschoss geheizt werden sollte, Feuer gefangen hat. Endgültig wird das wohl die Kriminalpolizei klären.

Bewohner beobachtet die Löscharbeiten

Mit Tränen in den Augen beobachtete der 90-jährige Hausbewohner, wie die Feuerwehr versuchte, den Brand zu löschen und zu verhindern, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen. „In den Nachbarhäusern ist eine Rauchentwicklung zu erkennen, aber kein Feuer“, sagte Weilerswists Feuerwehrchef Peter Pönsgen, der den Einsatz leitete.

Ehepaar bleibt unverletzt

Der 90-Jährige war, als das Feuer ausgebrochen war, nicht zu Hause, sondern auf einem Spaziergang. Als er zurückkam, stand die Straße schon voller Feuerwehrfahrzeuge und war gesperrt. Seine 76-jährige Frau war bei Nachbarn in Sicherheit.

Umgehend machte der Mann die Einsatzkräfte darauf aufmerksam, dass sich noch Gasflaschen im Gebäude befanden und dass in der angrenzenden Garage zwei Autos standen. Einen Gasofen, der im Keller stand, brachte die Feuerwehr unversehrt ins Freie.

Feuer greift auf den Dachstuhl über

Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer im Erdgeschoss des rückwärtig gelegenen Hauses, das sich in einer Stichstraße befand, ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 10.45 Uhr alarmiert. Etwa eine Stunde später konnte Pönsgen zumindest für das Erdgeschoss mitteilen, dass das Feuer gelöscht sei.

Das galt allerdings nicht für das Obergeschoss. Das Feuer hatte auf den Dachstuhl übergegriffen. Von der Drehleiter aus, die auf der Straße Oberbroich stand, öffneten die Wehrkräfte das Dach, immer wieder schlugen Flammen heraus. Gleichzeitig wurde von oben und teilweise auch von der Einfahrt aus mit Wasser das Feuer bekämpft. Parallel wurde das Erdgeschoss schon mit einem Lüfter vom dichtesten Rauch befreit.

Rund 60 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Wehrkräfte waren laut Pönsgen mit rund 60 Leuten vor Ort. An den Löscharbeiten beteiligt waren die Löschgruppen Weilerswist, Vernich, Lommersum und Hausweiler. (ets)