Ein 41-jähriger Autofahrer ist am späten Montagabend (31. August) in Weilerswist-Metternich mit seinem Wagen mehrfach mit einer Leitplanke kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann alkoholisiert.

Der Kölner war gegen 22.50 Uhr gemeinsam mit seiner 19-jährigen Tochter auf der Kreisstraße 33 aus Bornheim-Rösberg in Richtung Weilerswist-Metternich unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte erst links und dann rechts in die Leitplanke.

Fahrer hatte 1,08 Promille – Tochter bei Unfall verletzt

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von 1,08 Promille. Seine 19-jährige Tochter wurde bei dem Unfall verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Dem Kölner wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (red)