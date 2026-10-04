In Weilerswist ist es in der Nacht zu Samstag (3. Oktober) zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die Tatorte liegen in den Ortsteilen Kleinvernich und Großvernich.

In der Zülpicher Straße in Kleinvernich bemerkte der Sohn der Hausbewohner, die sich im Urlaub befinden, am Samstagmorgen den Einbruch. Ein weiterer Einbruch wurde von einem Hausbewohner in der Josefstraße in Großvernich festgestellt.

Polizei Euskirchen bittet um Hinweise

In beiden Häusern wurden augenscheinlich alle Räume durchstöbert. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat an beiden Tatorten Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. (red)