In Zülpich-Hoven hat sich am Dienstagmorgen (10. November) ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 265 ereignet. Dabei stieß ein Auto mit einem Pferd zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 64-jähriger Mann aus Heimbach gegen 6.10 Uhr mit seinem Pkw auf der B 265 in Richtung Zülpich unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache überquerte plötzlich ein Pferd die Fahrbahn, woraufhin es zur Kollision kam.

Bundesstraße 265 nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Der 64-jährige Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Pferd überlebte den Unfall nicht und starb noch an der Unfallstelle.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, blieb die Bundesstraße 265 in beide Fahrtrichtungen bis 9.23 Uhr vollständig gesperrt. (red)