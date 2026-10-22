Nach der rätselhaften Explosion in einer Lagerhalle in Bochum dauern die Untersuchungen an. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte, erschweren vor allem die Chemikalien, die in dem Gebäude gefunden wurden, die Arbeit. Die Beamten können dort noch nicht gefahrlos tätig sein. Der Bereich bleibt abgesperrt und ist für die Arbeit am Tatort noch nicht freigegeben.

Explosion in Lagerhalle Bochum: Chemikalien erschweren Polizeiarbeit

Die Detonation ereignete sich am Mittwoch. In dem Gebäude in einem Gewerbegebiet fanden Einsatzkräfte kurz darauf Behälter mit potenziell gefährlichen Stoffen. Außerhalb der Halle lag zudem ein toter Mann.

Vor Ort vermutete man zunächst, es könnte sich um ein explodiertes Drogenlabor gehandelt haben. Ob dies zutrifft, ist jedoch noch nicht geklärt. Offen ist auch, ob und wie der Tote mit der Explosion zusammenhängt. (dpa/red)