Sonniges Herbstwetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Heute soll es zwar teils stark bewölkt werden, vor allem im Rheintal aber auch zeitweise sonnig oder gering bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 8 und 10 Grad.

Für die beiden Tage bis zum Wochenende sind die Aussichten dann aber besonders freundlich: Am Donnerstag und Freitag soll es laut DWD meist heiter bis sonnig werden. Regen ist demnach weit und breit nicht in Sicht und die Temperaturen schaffen es weiterhin auf 8 bis 10 Grad. Allerdings gebe es in den Nächten verbreitet Frost in Bodennähe.

Der Samstag beginnt der Vorhersage zufolge teils noch aufgelockert, zeigt sich später aber zunehmend stark bewölkt bis bedeckt. Mit maximal 5 bis 8 Grad wird es zudem etwas kühler. (dpa/red)