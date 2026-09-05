Mitten im Freizeitspaß ist es zu einem dramatischen Unfall gekommen: Ein Mädchen erleidet starke Verbrennungen auf der Go-Kart-Bahn.
Mit Hubschrauber in SpeziaklinikFünfjährige auf Go-Kart-Bahn in NRW schwer verletzt
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Auf einer Go-Kart-Bahn in Schwalmtal (Kreis Viersen) ist ein Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Fuß der Fünfjährigen auf die Fahrbahn, wodurch starke Verbrennungen entstanden.
Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Verbrennungen geflogen. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Mädchen aus Monheim am Rhein hatte gemeinsam mit seinem Vater in einem Doppel-Go-Kart gesessen. (dpa/red)