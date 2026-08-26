Eine alte Patrone ist in der Hand eines 16-Jährigen explodiert und hat ihn verletzt. Der Jugendliche habe in Goch am Niederrhein mit einem Metalldetektor ein Feld abgesucht, sagte ein Polizeisprecher. Dabei fand er am Dienstag die Patrone und nahm sie in die Hand. „Dort ist sie explodiert“, sagte der Sprecher.

Der 16-Jährige habe noch Glück gehabt, weil die Explosion offensichtlich nicht allzu stark war. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ob die Patrone noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammt oder jüngeren Datums ist, blieb für die Polizei unklar.

Der Fall zeige, dass man gefundene Munition niemals anfassen solle, mahnte der Sprecher. „Wenn man solche Sachen findet, sollte man die Behörden informieren, sie aber auf keinen Fall selbst aufheben. Man kann nie sicher sein, ob alte Munition nicht doch noch gefährlich ist.“ Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet. (dpa/red)