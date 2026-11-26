Nach einem Hinweis auf mögliche Unregelmäßigkeiten bei Sterbefällen bei einem Pflegedienst in Gelsenkirchen ermittelt die Polizei gegen einen 45-jährigen Pfleger. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, waren in der vergangenen Woche die Wohnung und die Arbeitsstätte des Verdächtigen durchsucht worden.

Der Mann kümmerte sich laut Polizei als Mitarbeiter eines Pflegedienstes um alte und kranke Menschen. Als sie starben, hatte es jeweils zunächst keine Verdachtsmomente gegeben, die der Polizei bekannt wurden, wie ein Sprecher sagte. Mitte November meldete dann ein Hinweisgeber Auffälligkeiten bei der Häufung und bei den Symptomen von Patienten des Pflegers vor ihrem Tod, wie der Sprecher berichtete. Untersucht werden nach Ermittlerangaben nun Sterbefälle im Zeitraum zwischen Dezember 2024 und April 2026.

Ermittlungen gegen Pfleger wegen Auffälligkeiten bei Sterbefällen

Inwiefern die Auffälligkeiten tatsächlich auf eine fehlerhafte, fahrlässige oder gar vorsätzliche Vorgehensweise des Pflegers zurückzuführen seien, sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher. „Es ist durchaus möglich, dass es sich um unglückliche Zufälle handelt.“

Festgenommen wurde der 45-Jährige daher bislang nicht: Man stehe noch am Anfang der Untersuchungen. „Ein dringender Tatverdacht konnte bislang nicht bestätigt werden“, so der Polizeisprecher.

Bei der Durchsuchung waren unter anderem Krankenakten und Personalakten sichergestellt worden. Deren Auswertung dauere an. Zur Zahl der auffälligen Todesfälle machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine Angaben.

Patientenschützer: Straftaten können leicht unentdeckt bleiben

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz nahm das Bekanntwerden der Ermittlungen zum Anlass, auf die wichtige Rolle von Whistleblowern bei der Klärung möglicher Straftaten hinzuweisen: „Unklare Todesfälle oder Gewalt können so leicht unentdeckt bleiben“, teilte Stiftungsvorstand Eugen Brysch mit. „Eine offene Fehlerkultur stärkt das Team und schützt schwer kranke sowie oft hilflose Menschen“ Hier dürfe es keine Hürden bei der Meldung von Verdachtsmomenten geben, betonte er. (dpa/red)