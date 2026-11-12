Eine Syrien-Rückkehrerin aus Herne ist als IS-Terroristin zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die 34-Jährige habe Zahlungen vom Islamischen Staat erhalten und ihre Kinder an Schießübungen teilnehmen lassen, befand das Oberlandesgericht in Düsseldorf bei der Urteilsverkündung.

Treibende Kraft, sich dem IS anzuschließen, sei allerdings ihr Ehemann gewesen, hielt ihr das Gericht zugute. Für eine eigene radikal-islamische Einstellung der Angeklagten habe man keine Anhaltspunkte gefunden.

Syrien-Rückkehrerin aus Herne: Rückkehr nach Tod ihres Ehemanns

Nach dem Tod ihres Mannes, einem IS-Kämpfer, bei einem Drohnenangriff 2017 war die vierfache Mutter aus Syrien in die Türkei ausgereist und 2019 nach Deutschland zurückgekehrt. Inzwischen arbeitet sie als Verkäuferin. Weil Generalstaatsanwaltschaft und Verteidigung noch im Saal auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil rechtskräftig. (dpa/red)