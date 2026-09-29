Bei einem Unfall mit einem Auto ist eine 17-jährige Fahrradfahrerin in Herten im Kreis Recklinghausen tödlich verletzt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sei die Radfahrerin am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Fahrbahn vor einem 24-jährigen Autofahrer gefahren. Aus bislang unklarer Ursache, mutmaßlich aber ohne Fremdeinwirkung, sei die 17-Jährige gestürzt.

Der Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und die 17-Jährige überrollt. Dabei erlitt die 17-Jährige tödliche Verletzungen. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. (dpa/red)