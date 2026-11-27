Im Kampf gegen illegales Glücksspiel haben mehr als 1000 Einsatzkräfte der Polizei 51 Objekte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen durchsucht.

Bei dem Einsatz am Donnerstag (26. November) wurden ein 55-Jähriger aus Rödinghausen und ein 47-Jähriger aus Löhne (beide aus dem Kreis Herford) vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Beide sollen noch am Freitag (27. November) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Einsatzkräfte durchsuchen 51 Objekte wegen illegalen Glücksspiels

Durchsucht wurden laut Mitteilung Kulturvereine, Spielstätten und Wohnungen in den Kreisen Herford, Soest, Gütersloh, Minden-Lübbecke und den Städten Bielefeld, Paderborn sowie Stadthagen und Bad Pyrmont (beides Niedersachsen).

Insgesamt wurden 108 Personen kontrolliert und 21 erkennungsdienstlich behandelt. Bei den Ermittlungen geht es um unerlaubte Veranstaltungen mit Glücksspiel, gewerbsmäßigen Computerbetrug und bandenmäßige Steuerhinterziehung.

Ermittlungen wegen Glücksspiels, Computerbetrugs und Steuerhinterziehung

Laut einer Polizeisprecherin wurden mehrere Hundert illegal aufgestellte Glücksspielautomaten sichergestellt, die in Deutschland nicht zugelassen sind und mutmaßlich aus dem Ausland stammen. Außerdem fanden die Ermittler, die von Spezialkräften der Polizei, Hundeführern und dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität unterstützt wurden, manipulierte Wettautomaten, eine große Summe Bargeld, Schusswaffen und Drogen. (dpa/red)