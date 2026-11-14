Glück hatten vier junge Menschen am späten Freitagabend (13. November) bei einem Verkehrsunfall in Königswinter bei Bonn: Sie kamen laut Polizei und Feuerwehr mit ihrem Auto auf der Zufahrtsstraße zum Hotel Petersberg in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto wurde stark beschädigt und lag auf der Seite. Die Feuerwehr konnte die Insassen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren unter Einsatz einer hydraulischen Schere aus dem Fahrzeug befreien.

Ein Notarzt versorgte die Unfallopfer, die dann mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Nach Polizeiangaben kam der Wagen auf der Abfahrt vom Hotel zur Straße von der Fahrbahn ab. Eine Person habe ausgesagt, dass es Probleme gegeben habe und man nicht mehr habe bremsen können. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dpa/red)