Auf einer Baustelle an der Löhstraße in Leverkusen-Rheindorf-Süd ist es am Montagmittag (12. Oktober) zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Arbeiter gegen 13.15 Uhr in eine Baugrube gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte verschafften sich über Leitern Zugang zu dem Verletzten, um ihn gemeinsam mit dem Rettungsdienst medizinisch zu versorgen. Die Rettungsmaßnahmen mussten laut Feuerwehr unter besonderer Vorsicht durchgeführt werden, da die Gefahr bestand, dass Teile der Baugrube einstürzen könnten.

Rettung aus einsturzgefährdeter Grube

Der Arbeiter wurde zunächst aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich in einen sichereren Abschnitt innerhalb der Grube gebracht. Anschließend gelang es den Einsatzkräften, den Mann aus der Baugrube zu retten.

Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für etwa eine Stunde im Einsatz. (red)