Die Autobahn 1 bei Leverkusen wird ab Freitagabend (22 Uhr) wegen Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis Samstagabend (22 Uhr) dauern, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Leverkusen-West und dem Kreuz Leverkusen. Im Kreuz Leverkusen-West könne auch die Verbindung von der A59 auf die A1 in Richtung Dortmund nicht genutzt werden.

Für den Verkehr gibt es folgende Umleitungen

Fahrtrichtung Koblenz: Ab Kreuz Leverkusen führt die Umleitung über die A3 in Richtung Frankfurt und die A4 nach Aachen. Ab dem Autobahnkreuz Hilden geht es über die A46 in Richtung Düsseldorf und die A57 in Richtung Köln.

Fahrtrichtung Dortmund: Ab Kreuz Leverkusen-West werden alle Fahrzeuge auf die A59 in Richtung Düsseldorf bis zum Autobahndreieck Monheim und von dort zum Kreuz Langenfeld auf die A3 geleitet. Bereits im Kreuz Köln-Nord ist eine Umleitung über die A57 in Richtung Krefeld und die A46 in Richtung Wuppertal ausgeschildert. (dpa/red)