Am späten Dienstagabend um 23.51 Uhr ist die Feuerwehr Leverkusen zu einem Brand in einem Müllheizkraftwerk alarmiert worden. Auslöser war eine Brandmeldeanlage.

Nach Eintreffen des Führungsdienstes wurde die Alarmstufe erhöht, woraufhin weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Opladen, Bürrig und Wiesdorf nachrückten. Die Einheit Schlebusch wurde zur Sicherstellung des Grundschutzes alarmiert.

Feuerwehr verhindert Rauchausbreitung auf die A3

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte die Sprinkleranlage des Werks bereits ausgelöst. Dem Löschwasser wurde Schaummittel beigemischt, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Durch die Maßnahmen der Einsatzkräfte konnte auch eine Rauchausbreitung auf die nahegelegene Autobahn 3 verhindert werden. Ein vor Ort befindlicher Radlader zog das Brandgut für die Nachlöscharbeiten auseinander.

Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)