Das Ziel erschien äußerst ambitioniert, aber nun ist es plötzlich erreichbar. 1000 zusätzliche Bäume werden in Burscheid gepflanzt, und es kostet die Stadt noch nicht einmal etwas: Die Stiftung „Robin Gut“ springt nämlich ein. Das berichtete Diana Papierz im Umweltausschuss. Die Initiative ist schon älter, aber zunächst haperte es an einem passenden Grundstück.

Das ist inzwischen gefunden: Zwischen Thielenmühle und Kleinösinghausen besitzt die Stadt ein Stück Land. Im südlichen Teil und angrenzend an bestehenden Bestand werde in Absprache mit dem Pächter aufgeforstet, hieß es auf Anfrage. Das kann natürlich nicht mehr in diesem Herbst passieren, sondern wird auf das nächste Frühjahr verschoben. Gut möglich, dass dann wiederum Schulen im Einsatz sind: zuletzt hatten Drittklässler der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Hilgen 10.900 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht. Das war eine Aktion, die der Rheinisch-Bergische Kreis initiiert hatte.