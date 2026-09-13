Am Samstagnachmittag, 12. September, hat sich im Stadtteil Nagelsbaum ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kreispolizei berichtet, wurde dabei ein Motorradfahrer schwerverletzt, eine Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge missachtete die 42-jährige Fahrerin eines Autos der Marke VW an der Einmündung der Kreisstraße 2 in die Straße Nagelsbaum die Vorfahrt des 57-jährigen Motorradfahrers, der von links herannahte.

Es kam zum Zusammenstoß von Auto und Motorrad, wobei der Zweiradfahrer auf die Straße stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, den Polizei auf einen hohen vierstelligen Bereich schätzt. An den Einmündungen der Kreisstraßen 2 und 9 in die Straße Nagelsbaum ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Verkehrsunfällen gekommen. (ps)