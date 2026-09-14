Der Bolzplatz in Ösinghausen ist seit Jahren ein Ort für Kinder und Jugendliche. Doch nach jahrelanger Nutzung brauchte er eine Erneuerung. Dafür taten sich der Quartierstreff Ösinghausen gemeinsam mit zwei Spendern und den Technischen Betrieben der Stadt Burscheid zusammen, um den Platz zu modernisieren. Am 12. September wurde der Bolzplatz neu eingeweiht.

Jugendbänke für den Jugendstandort

Im Rahmen der Modernisierung wurden am Bolzplatz vier „Jugendbänke“ gebaut. Zwei dieser Bänke spendete der Quartierstreff Ösinghausen mit seinen Mitteln aus dem Heimatpreis NRW, während zwei weitere Bänke von den Spendern Uwe Rockmann und Bodo Jakob finanziert wurden.

Ziel der Modernisierung sei es, den Jugendlichen einen Aufenthaltsort in Ösinghausen zu bieten, so Claudia Graff vom Quartierstreff Ösinghausen. Sie erklärt, dass der Ösinghausener Spielplatz zwar von vielen kleinen Kindern und ihren Familien benutzt werde, dennoch gäbe es kein ähnliches Angebot für größere Kinder und Jugendliche. Das soll sich mit dem erneuerten Bolzplatz ändern. „Wir haben den Platz aus einem Dornröschenschlaf geweckt“, ergänzt Graff stolz.

Wir haben den Platz aus einem Dornröschenschlaf geweckt Claudia Graff, Quartierstreff Ösinghausen

Die Bänke, die Mitarbeiter der Technischen Betriebe Burscheid aufstellten, bieten auch einen Vorteil für die jungen Besucherinnen und Besucher des Platzes: Die „Jugendbänke“ sollen mit der Sitzfläche über der Rückenlehne eine „coolere“ Sitzweise ermöglichen. Erstmals gibt es überhaupt Bänke auf dem Bolzplatz.

Uwe Rockmann ist einer der Spender. Im Urlaub in England habe er gespendete Bänke gesehen und sich für das Konzept interessiert, berichtet er bei der Einweihung. Er entschloss sich, so etwas auch in seiner Stadt umzusetzen. Bereits vor zehn Jahren hatte er eine weitere Bank in Burscheid gespendet. Die Sanierung des Bolzplatzes bot für ihn jetzt wieder die Möglichkeit. Vor allem seine Jugendzeit, die er auf Bolzplätzen verbracht hatte, sei eine Motivation für seine Spende gewesen, so Rockmann.

Bei der Eröffnung zum Ösinghausener Dorffest am Samstag sammelten die jungen Besucherinnen und Besucher Punkte beim Torwandschießen und konnten Fußbälle gewinnen. Viele Kinder waren am Samstag mit ihren Familien zur Eröffnung gekommen. Der Quartierstreff und die Spender wünschen sich, dass das so bleibt: Schließlich wurde hier, wie Claudia Graff sagte, „Lebensqualität dazugewonnen“.