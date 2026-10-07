Seit Jahresbeginn hat der Rheinisch-Bergische Kreis die Pflegeberatung in Burscheid übernommen. Wie sind die Erfahrungen? Das will die Senioren-Union in ihrem nächsten Stadtgespräch klären. Es beginnt am Mittwoch, 14. Oktober, um 16 Uhr im Restaurant Korfu, Höhestraße 43. In der Veranstaltung soll geklärt werden, wie gut die Pflegeberatung für Burscheiderinnen und Burscheider erreichbar ist und welche Aufgaben die Beratung des Kreises von der Seniorenberatung in Burscheid unterscheiden.

Eingeladen sind Bonnie Schreiner, Sachgebietleiterin beim Rheinisch-Bergischen Kreis, sowie Ute Scharf, die Seniorenberaterin im Burscheider Rathaus. Sie sollen über ihre Aufgaben, bisherige Erfahrungen seit der Neuorganisation und die praktische Arbeit berichten.

Das Stadtgespräch der CDU ist keine Parteiveranstaltung. Jeder und jede kann kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Allerdings freut sich die Burscheider CDU über eine kurze telefonische Rückmeldung unter 02174/5545 oder eine Mail an buero@cdu-burscheid.de. (tk)