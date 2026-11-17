Was macht man, wenn man als junger Mensch neu in Burscheid ist? Im Megafon gibt es dafür neuerdings eine Lösung. Eine App, natürlich. Die heißt Actionbound, ist gratis im App- und im Playstore zu bekommen und im Megafon für Burscheid eingerichtet worden. 22 Stationen gibt es in der Stadt. Auf Fotos werden sie gezeigt und beschrieben, mit eigenen, selbst eingesprochenen Texten.

Wer alle ablaufen will, ist um die sieben Stunden unterwegs und legt 17 Kilometer zurück. Das muss man natürlich nicht in einem Rutsch machen. Das Knifflige an der Tour: Es gibt keinen Wegweiser, sondern nur die Koordinaten. Das bedeutet: „Ich muss schon gucken, wo ich abbiegen muss. Dabei lerne ich die Stadt natürlich gleich viel besser kennen”, berichtet Marc Munz, der Leiter des Jugendzentrums, am Montag im Rathaus. Das ist natürlich auch unter den 22 Stationen. Es geht darum, die wichtigen Punkte und Einrichtungen in Burscheid zu präsentieren.

Was man mit der Burscheider Variante von Actionbound findet, ist natürlich variabel. Bei der Konzeption hat sich das schon bewährt: „Den Bolzplatz auf dem Griesberg hatte ich zuerst vergessen”, so Munz. Er hat die App natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit diversen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus dem Megafon.

Aufgaben gehören dazu

Zu den Fun-Faktoren der App gehören die Aufgaben, die man an jeder Station erledigen kann, aber nicht muss. Man sieht: Dieser Burscheid-Guide richtet sich an Menschen zwischen acht und 21 Jahren. Ein Fall für den Heimatpreis 2026 ist er auch. Und zwar für den ersten Platz: 2500 Euro fließen an das Jugendzentrum, wo demnächst noch ein Podcast über die Strecke gemacht wird. Die Überschrift: „Burscheid checken und entdecken”.

Im Kramer-Haus – hier die Eröffnung im vorigen Mai – treffen die Aktiven des Tri-Café auf die Stadtbücherei. Die Zusammenarbeit klappt. Copyright: Ralf Krieger

Auf einer anderen Ebene arbeiten der Förderverein der Stadtbücherei und des Tri-Café zusammen. Seitdem das historische Kramer-Haus am Markt bezogen ist, sitzen beide unter einem Dach. Die Kooperation läuft gut, berichten die Vorstände am Montag im Rathaus, es gibt Überschneidungen, die beiden Einrichtungen befruchten sich gegenseitig. Im „Makerspace“ der Stadtbücherei kann man malen, nähen oder sich mit 3-D-Druck vertraut machen. Der bietet enorme Möglichkeiten. Das muss man den Besuchern des Reparatur-Cafés nicht sagen: Ersatzteile, die es nicht mehr gibt, lassen sich so herstellen, manches Gerät so retten.

Neues Gesprächsformat im Tri-Café

Der Umzug von der Bürgermeister-Schmidt-Straße an den Markt habe sich gelohnt, sagt Michael Corts vom Vorstand des Tri-Café. Auf dem Weg vom alten ins neue Domizil „ist niemand verloren gegangen“. Im neuen Haus sind auch neue Ideen geboren. Zum Beispiel „Der Geschichtsverein hört zu”: Beim ersten Mal war die Kirchenkurve Thema; da sei sehr viel erzählt worden, weil die Erinnerungen noch frisch waren. Bei der nächsten „Begegnungszeit“ im Kramer-Haus könnte das etwas schwieriger werden: Thema am Donnerstag, 19. November, ist ab 17 Uhr der Zweite Weltkrieg in Burscheid; Zeitzeugen sind mittlerweile rar.

Ergiebig sind Arbeit und Zusammenarbeit von Stadtbücherei und Tri-Café allemal. Deshalb werden sie mit 1.500 Euro aus dem Heimatpreis unterstützt.

Bürgermeister Dirk Runge mit den Heimatpreisträgern Birgit Dank, Anja Kotthaus, Nathalie Kelder, Klaus Schardt, Karin Kern, Michael Corts, Gerlinde Sander, Heinz und Dorothea Esselborn sowie Marc Munz vom Jugendzentrum Megafon Copyright: Thomas Käding

Der dritte Preis geht in diesem Jahr an den Ökumenischen Hospiz-Hausbetreuungsdienst Burscheid. „Beim Spielenachmittag wird viel gelacht“, sagt Dorothea Esselborn. Wen das befremdet, der kennt den ÖHHB schlecht. Der Hintergrund ist natürlich ernst, aber warum sollte man keinen Spaß haben können? Dass die Spielerunde inzwischen alle zwei Wochen beim ÖHHB veranstaltet wird, zeigt schon, wie groß die Nachfrage ist. Einen weiteren Beleg nennt Esselborn, die den Nachmittag mitorganisiert, am Montag auch: „Vorigen Mittwoch waren 19 Leute da.“

Wer so ein sinnvolles Format etabliert, darf sich auch um den Heimatpreis bewerben – und gewinnen: Der Spielenachmittag des ÖHHB wird mit 1000 Euro aus dem Haus von Kommunalministerin Ina Scharrenbach gefördert. Das bedeutet den dritten Preis.

Favorit bei den Mittwochsterminen ist nicht etwa „Mensch, ärgere Dich nicht“, sondern das Kartenspiel Skip-Bo, berichten Esselborn und ihre Kollegin Gerlinde Sander. Ohne Klassiker kommt der Spielenachmittag trotzdem nicht aus, berichtet sie: Regelmäßig kämen „drei Herren: Die spielen Skat.“

Die Spielenachmittage an der Hauptstraße 57 seien aber auch Anlass für Gespräche, berichten Esselborn und Sander. Auch dabei sei Lachen auf keinen Fall verboten.