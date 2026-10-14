Das Haus läuft ziemlich gut, aber für Fremde soll das Angebot im Kulturforum Burscheid künftig besser zu erkennen sein. Auf dem Vorplatz des markanten trichterförmigen Entrees wird recht bald eine Stele errichtet. Das haben die Fraktionen von CDU und Bündnis für Burscheid im Stadtrat mit dem Trägerverein des Kulturforums verabredet. Im Hauptausschuss berichtete Bürgermeister Dirk Runge am Dienstagabend, dass das Projekt auf gutem Weg sei.

Für einen so wichtigen Veranstaltungs- und Begegnungsort wie das vor einem Jahr eröffnete Kulturforum sei Sichtbarkeit überaus wichtig, hieß es von CDU und BfB. Erst recht, weil das Gebäude auch Heimat der Musikschule ist, „die mit ihrem Unterrichtsangebot, Konzerten und weiteren Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt leistet“.

Auch vom Auto aus gut zu sehen

Bislang sei das aktuelle Programm des Kulturforums und das Angebot der Musikschule im öffentlichen Raum aber nur eingeschränkt sichtbar – „eine moderne digitale Anzeigetafel an einer von der Straße gut einsehbaren Stelle kann die Aufmerksamkeit auf beide Einrichtungen deutlich erhöhen“, heißt es weiter. Dafür müsse sie an einer von der Höhestraße gut sichtbaren Stelle am Kulturforum angebracht werden und so groß sein, dass die Schrift auch für vorbeifahrende Autofahrer gut lesbar ist. Wegen des ständig wechselnden Angebotes im Kulturforum sollten die Inhalte der Werbeanlage zudem „einfach, zentral und kurzfristig aktualisiert werden können“, ist eine weitere Forderung im Antrag.

Aufgestellt und finanziert werden soll die Stele vom Trägerverein des Kulturforums. Allerdings soll die Stadt ihn unterstützen: zum Beispiel bei den notwendigen Abstimmungen und Genehmigungsverfahren. Die technische Infrastruktur dürfte kein Problem sein. Am Rande des Platzes stehen Laternen, Strom ist also da. Den benötigt auch der Verteilerkasten für schnelles Internet, der am Rande des Vorplatzes platziert wurde.

Der Stromkasten stört sehr und soll hübscher werden. Copyright: Thomas Käding

Der Stromverteiler am Rande des Vorplatzes des Kulturforums muss unbedingt verschönert werden, wenn er schon nicht abgebaut werden kann. Diese dringende Bitte richtete im Hauptausschuss Ute Hentschel (Grüne) an die Stadtverwaltung. Entweder, der Kasten werde formschön verkleidet – oder die Idee von Christdemokrat Horst Buttkus wird verwirklicht: Eine hässliche Wand an der Halle der Burscheider Turngemeinde habe man von einem Sprayer verzieren lassen. (tk)