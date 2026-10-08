Rund zwei Jahre hat es gedauert, nebst öffentlicher Ausschreibung. Am Montag, 5. Oktober, konnte Burscheids Bürgermeister Dirk Runge die Schlüssel für zwei neue Einsatzfahrzeuge übergeben. Es handelt sich um Mittlere Löschfahrzeuge, kurz MLF. Sie haben insgesamt rund 792.000 Euro gekostet. Der Beschluss des Hauptausschusses, die beiden Autos anzuschaffen, datiert nach Angaben der Stadtverwaltung aus dem Juni 2024.

Die neu beschafften MLF ersetzen ein LF 8/6 in Dierath, das 1994 zugelassen wurde. Die zweite Neuanschaffung geht nach Hilgen, wo jetzt ebenfalls ein LF 8/6 von 2001 ersetzt werden kann. Die Löschzüge Hilgen und Dierath verfügten somit über moderne Fahrzeuge,„ die den Ansprüchen der Gefahrenabwehr gerechter werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Tanks sind dreimal so groß

Die neuen MLF werden in künftigen Einsatzlagen unterstützend oder autark arbeiten können und auch in der täglichen Gefahrenabwehr eingesetzt. Sie haben 3000-Liter-Wassertanks; die Vorgänger konnten nur 1000 Liter Löschwasser mitführen. Die deutlich größeren Tanks ermöglichten längere, autarke Einsätze als bisher, vor allem bei Bränden, hieß es. Die neuen Fahrzeuge seien zudem speziell für Extremwetterereignisse wie Vegetationsbrände oder Sturm und Starkregen ausgerichtet. Sie haben Allrad-Fahrgestelle und eine entsprechende Beladung. „Dadurch ist die Mobilität und Handlungsfähigkeit bei solchen Einsatzlagen sichergestellt“, so die Feuerwehr.

Die neuen Wagen sind größer als die vorherigen Löschfahrzeuge (LF). Um der Jugendfeuerwehr weiterhin die Möglichkeit zu geben, mit den Fahrzeugen zu üben, seien spezielle Module mit kleineren und leichteren Schläuchen und Geräten integriert worden, heißt es weiter. Sie könnten neben der Jugendfeuerwehr auch für die Bekämpfung von Vegetationsbränden genutzt werden.

Gebaut wurden die neuen Mittleren Löschfahrzeuge von der Brandschutztechnik Görlitz nach Wünschen und Vorgaben der Burscheider Feuerwehr. Bei der Beschaffung habe die Kommunalagentur geholfen: „Denn anders als beim Kauf privater Fahrzeuge, wie einem Pkw, ist jedes Feuerwehrfahrzeug ein Unikat und auf die Bedürfnisse des Bestellers abgestimmt.“