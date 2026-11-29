Der Umbau des Luchtenberg-Richartz-Parks ist planmäßig abgeschlossen worden. In diesen Tagen wurde das Gelände neben dem Kulturforum an der Höhestraße wieder für die Bevölkerung freigegeben. Aus Sicht der SPD-Fraktion im Burscheider Rat ist die Umgestaltung aber nur zum Teil gelungen. Bei einer Begehung sind den Sozialdemokraten im neuen Spielbereich „teilweise spitz zulaufende Grauwackensteine neben und unter den hölzernen Kletter- und Balancierelementen“ aufgefallen. „Was passiert, wenn ein Kind dort abrutscht, und wurden diese möglichen Aufprallstellen bei der Freigabe ausführlich geprüft?“

Diese Fragen will die SPD unverzüglich beantwortet haben. Die Fraktion hat deshalb am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag an Bürgermeister Dirk Runge gestellt. „Wir fordern eine unverzügliche fachkundige Prüfung und bis zur Klärung eine vorsorgliche Sperrung der betroffenen Bereiche“, so Fraktionsmitglied Jörg Berwe. Die problematischen Bereiche sollten außerdem klar gekennzeichnet werden.

Attraktiv für Kinder, aber vielleicht zu gefährlich: neue Spielgeräte im Park an der Höhestraße Copyright: Jörg Berwe

„Für Familien ist entscheidend, dass sie sich auf die Sicherheit eines neu eröffneten Spielplatzes verlassen können“, heißt es in der SPD-Erklärung weiter. Kinder balancierten, kletterten und tobten im Spielbereich, da seien „Abrutschen, Stolpern und Stürze vorhersehbar“. Die Spitzensteine lägen aber direkt neben den und teilweise sogar unter den Spielelementen. Das erscheine vor allem bei einem Gerät bedenklich und solle durch Fachleute überprüft werden. Die potenzielle Gefahr werde durch die Hanglage noch erhöht; derzeit verbirgt zudem Laub manchen Stein.

Unsere Bedenken richten sich gegen die konkrete Ausführung und die Anordnung der Steine, nicht gegen die naturnahe Gestaltung, so Berwe. Die Ausführung müsse aber berücksichtigen, „dass Kinder beim Spielen fallen können. Die Aufsicht durch Begleitpersonen ersetzt keine sichere Gestaltung.“